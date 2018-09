Conti pubblici Tria Rispetteremo gli impegni europei Convinceremo le agenzie di

Manovra - l'assalto M5s ai Conti pubblici porta verso lo sfascio : Anche se il viceministro M5s dell'Economia, Laura Castelli, ancora ieri ha cercato di rassicurare ribadendo che 'nel bilancio dello Stato ci sono le risorse che servono' alludendo a una spending ...

Conti pubblici - Tria : “Rispetteremo gli impegni europei. Fitch? Convinceremo le agenzie con azioni concrete” : “Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta”. Con queste parole il ministro dell’Economia Giovanni Tria commenta la nota dell’agenzia Fitch che ieri sera ha confermato il rating BBB dell’Italia ma rivedendo al ribasso l’outlook da ‘stabile ‘ a ‘negativo’. “Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su ...

Conti pubblici - Tria : "Impegni con l'Ue vanno rispettati. Convinceremo agenzie rating con i fatti" : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria dissente da alcuni "titoli sui giornali" il cui cui allarmismo "distrae" i mercati internazionali che "pensano che in Italia ci sia la finanza ...

Mondiali di Russia - Mediaset fa i Conti : 95 milioni dalla pubblicità : Il gruppo di Cologno Monzese ha fatto i conti dopo la trasmissione - in diretta e in esclusiva - delle 64 partite della rassegna iridata. L'articolo Mondiali di Russia, Mediaset fa i conti: 95 milioni dalla pubblicità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Conti pubblici - così il nervosismo dei mercati su Roma è costato 120 milioni di euro in quattro giorni : I tassi salgono, i soldi nelle casse pubbliche scendono. Purtroppo la dinamica è semplice, ad ogni asta di titoli di Stato con rendimenti in salita cresce il conto che il Tesoro è tenuto a pagare ai suoi creditori. Prendiamo i casi più recenti. Martedì scorso sono stati collocati CTZ con scadenza 2020 per 1,7 miliardi di euro, con un tasso salito all’1,27% dallo 0,64% di luglio o dal meno 0,2% di aprile. L’Italia dovrà quindi pagare interessi su ...

Borsa - banche in difficoltà assieme a BTP e Spread su ansie per Conti pubblici : TeleBorsa, - Giornata davvero negativa per il comparto bancario alla Borsa di Milano , in risposta allargamento dello Spread ed ai nuovi massimi raggiunti dai rendimenti dei BTP decennali arrivati al ...

Addio a De Ioanna - civil servant e maestro di Conti pubblici : E' stato a capo dell'Oiv, Organismo indipendente di valutazione, del ministero dell'economia, la struttura che in tutta la Pa è stata introdotta nel 2009 dall'allora ministro Renato Brunetta per la ...

Conti pubblici - se speculazione sui mercati l'idea del ministro Savona di un aiuto russo : Savona ammette che la cosa creerebbe "seri problemi di politica estera". Pd: scudo russo? Tria smentisca ipotesi E all'ipotesi paventata dal ministro del governo gialloverde replica il Pd, ...

Rating Italia - Moody's rinvia l'esame/ Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s : "serve maggiore chiarezza" : Moody's rinvia l'esame di revisione del Rating Italia: ultime notizie, Conti pubblici e riforme Governo Lega-M5s vengono "attenzionate" verso il Def.

Conti pubblici - Giorgetti : “Non escludo che si possa sforare il 3%” : Può escludere che si arriverà al 3% o oltre del rapporto deficit-Pil? «Io non escludo nulla», taglia corto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Skytg24. «Io ritengo che questo fatto nuovo» del crollo del Ponte Morandi, «che ha dato una scossa a tutta la classe politica italiana e all’opinione pubblica...

