Consumi - in 2018 crescita ferma a +1% - peggior risultato da 2014 : ... scendendo a +1,1% nel 2019 e inabissandosi sotto la soglia psicologica del +1% già nel 2020, +0,8%,.A pesare sui Consumi - e, di conseguenza, sulla crescita dell'intera economia - è il deciso ...

Consumi : Confesercenti-Cer - in 2018 +1% : ANSA, - ROMA, 1 SET - I Consumi degli italiani nel 2018 aumenteranno soltanto dell'1%, la crescita minore dal 2014 ed "inferiore all'1,4% auspicato dal Def". E' quanto si legge nell'indagine ...

Confesercenti : Consumi 2018 fermi all'1% : 10.10 Secondo l'analisi condotta per Confesercenti dal Centro Europa ricerche (Cer), il 2018 prospetta una frenata allarmante, la peggiore dal 2014, per i consumi. La crescita prevista, infatti, è dell'1%, inferiore rispetto all'1,4% auspicato dal Def. Non solo, la debolezza dei consumi dovrebbe riguardare anche il prossimo biennio: nel 2019 ancora +1% e nel 2020 addirittura +0,7%. In valori assoluti, si tratta in media di 5 mld di euro di ...

Birra - in Italia Consumi da record : balzo del 3% nel primo semestre 2018 : Teleborsa, - record storico per la Birra sulle tavole degli Italiani con un balzo del 3% nel primo semestre 2018 con oltre 238 milioni di litri bevuti e con un'ulteriore progressione rispetto al +8% ...

Consumi - l’allarme : le risorse naturali della terra per il 2018 sono finite. Nel 2018 l’Earth Overshoot Day in anticipo : La popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terrestri – frutta e verdura, carne e pesce, acqua e legna – disponibili per il 2018. È quanto reso noto nell’Earth Overshoot Day, chericade il primo agosto e quest’anno riporta dati particolarmente allarmanti. A calcolare la data della giornata, che ogni anno ricorre prima poiché aumentano i Consumi mondiali di natura, è il Global Footprint Network, un’organizzazione ...

Consumi di energia elettrica in Italia : a giugno 2018 domanda di 27 miliardi di kWh : Nel mese di giugno 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 27 miliardi di kWh, in diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, giugno – a parità di calendario (21 giorni lavorativi) – ha fatto registrare una temperatura media mensile inferiore di ...

Aumentano i Consumi di prodotti biologici - +10 - 5% nel 2018 : Teleborsa, - Aumentano del 10,5% le vendite di prodotti alimentari biologici in Italia con un trend positivo ininterrotto da un decennio. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati ...