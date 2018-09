Consumi | è allarme | nel 2018 +1% | crescita minore dal 2014

economia.ilmessaggero

: #Consumi: Allarme #Confesercenti-Cer, nel 2018 solo +1%. Peggiore frenata da 2014, 5 mld in meno rispetto a previsi… - Agenzia_Ansa : #Consumi: Allarme #Confesercenti-Cer, nel 2018 solo +1%. Peggiore frenata da 2014, 5 mld in meno rispetto a previsi… - nordesteconomia : Allarme di Confesercenti-Cer: i consumi saliranno solo dell’1 per cento nel 2018 - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Consumi: Allarme #Confesercenti-Cer, nel 2018 solo +1%. Peggiore frenata da 2014, 5 mld in meno rispetto a previsioni ht… -

(Di sabato 1 settembre 2018) 'Con queste prospettive economiche, essere e rimanere una piccola impresa in Italia è sempre più un'impresa' dice Patrizia De Luise, che sottolinea: 'come se non bastasse un'economia in netta frenata,...