Congedo parentale | come funziona

Maternità - proposta in Svizzera : Congedo parentale di 38 settimane ai neo-genitori : In Svizzera la Commissione Federale per le Questioni Famigliari ha proposto al Governo di introdurre il principio del congedo Maternità di 38 settimane, per entrambi i genitori: 14 settimane per la madre, come già avviene, 8 per il padre, mentre le restanti 16 da suddividere tra la neo-mamma e il neo-papà, in base alle esigenze.Continua a leggere