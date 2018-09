Con 5 euro mezzo milione al Gratta e Vinci

Tiro Con l’arco - Europei 2018 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli sono d’oro nella gara mista! Argenti per uomini e donne nelle prove a squadre : L’ultima giornata dei Campionati Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (in Polonia) regala all’Italia una medaglia d’oro e due d’argento nelle gare a squadre dell’arco olimpico. In un primo pomeriggio piovoso i due terzetti azzurri hanno incassato due sconfitte molto amare e ricche di rimpianti contro Turchia nel femminile e Russia nel maschile. Nell’ultima sfida prevista dal programma gli azzurri ...

Lazio - Inzaghi : 'Vietato sbagliare Con il Frosinone. Europa League? Girone duro' : Guai a sottovalutare il Frosinone. Simone Inzaghi tiene alta la concentrazione in casa Lazio . Il tecnico biancoceleste, alla vigilia del match contro i ciociari, ha parlato in conferenza stampa nel ...

Governo - Padellaro : “Basta Con la campagna elettorale. In esecutivo anche persone serie - l’Europa le aiuti” : “Questo Governo è fatto anche da persone competenti, che hanno una linea e un rigore che non può essere dimenticato. L’Europa dia loro una mano”. Lo ha detto dal palco della festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta Antonio Padellaro, intervistato da Silvia Truzzi. “Ma il Governo – ha aggiunto – smetta almeno per tre mesi di fare campagna elettorale e pensi ai fatti più che ...

Tiro Con l’arco - Europei 2018 : due medaglie azzurre nel compound maschile! Sergio Pagni Conquista l’argento - Federico Pagnoni il bronzo : L’Italia conquista due medaglie nel compound maschile agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Il veterano Sergio Pagni si prende l’argento dopo essere stato sconfitto in finale dal giovane talento russo Anton Bulaev, mentre Federico Pagnoni ottiene il bronzo. Sfuma quindi per il 39enne toscano il sogno di conquistare il secondo titolo europeo outdoor in carriera, ma questo ennesimo podio conferma ulteriormente la sua ...

Di Maio Conferma la riforma Pensioni - l’Europa si appella a Tria : C’era da aspettarselo, i due falchi del Governo Lega-5stelle – Salvini e Di Maio – da mesi sventolano la bandiera delle Pensioni e del Reddito di cittadinanza, e su questo hanno in parte costruito il loro consenso popolare. Fatto sta che il 27 settembre si avvicina, e la data è significativa, perché entro quel giorno dovranno presentare la nota di aggiornamento al Def (documento di economia e finanza): in quella sede dovranno ...

Conti pubblici - Tria : “Rispetteremo gli impegni europei. Fitch? Convinceremo le agenzie Con azioni Concrete” : “Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta”. Con queste parole il ministro dell’Economia Giovanni Tria commenta la nota dell’agenzia Fitch che ieri sera ha confermato il rating BBB dell’Italia ma rivedendo al ribasso l’outlook da ‘stabile ‘ a ‘negativo’. “Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su ...

Conti pubblici - Tria : “Rispettaremo gli impegni europei. Fitch? Convinceremo le agenzie Con azioni Concrete” : “Abbiamo impegni europei e vanno rispettati, ma essenzialmente dipendono dai rapporti con i mercati finanziari, che non è una dichiarazione astratta”. Con queste parole il ministro dell’Economia Giovanni Tria commenta la nota dell’agenzia Fitch che ieri sera ha confermato il rating BBB dell’Italia ma rivedendo al ribasso l’outlook da ‘stabile ‘ a ‘negativo’. “Credo che tra poco non ci sarà più il problema di convincere su ...

Atalanta fuori dall’Europa : la sexy Giulia Provvedi Consola il portiere Gollini [GALLERY] : 1/13 Foto Instagram ...

Jael Wena rappresenterà l'Australia allo Junior Eurovision Song Contest 2018 : ... Jael ha infatti vinto per tre anni consecutivi il talent ' Fast Track ', che si propone di incentivare il debutto nel mondo musicale di ragazzi che sognano di farsi strada con la propria voce. La ...

Tiro Con l’arco - Europei 2018 : argento per l’Italia nel compound femminile. Anastasio - Franchini e Tonioli battute allo shoot off dalla Turchia : Arriva la prima medaglia azzurra agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del compound femminile. Il terzetto formato da Anastasia Anastasio, Irene Franchini e Marcella Tonioli si è dovuto arrendere in finale alla Turchia (Bostan, Elmaagacli, Suzer) allo shoot-off. Un risultato importante, che lascia però l’amaro in bocca per lo svolgimento della gara. Avvio di match molto ...

Lazio - derby d'Europa Con Rudi Garcia : Le tre 'zampate' di Hernan Crespo stavolta non hanno fatto esultare i tifosi della Lazio come accadeva spesso tra il 2000 e il 2002 quando con la maglia biancoceleste segnò ben 48 gol. Marsiglia, ...

Sorteggio Uefa Europa League / Il calendario : Lazio - prima in casa Con l'Apollon - Milan col Dudelange fuori : Diretta Sorteggio Europa League, streaming video e tv: i gironi e le avversarie dele squadre italiane. Venerdì 31 agosto conosceremo la composizione dei 12 gruppi della prima fase(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:16:00 GMT)

Rapinatori armati di fucile nell'Eurospin - via Con bottino di circa mille euro : SAN CESARIO DI LECCE - Una rapina è stata messa a segno questa sera ai danni dell'eurospin di San Cesario di Lecce. Due soggetti, di cui uno armato di fucile, attorno alle 19 hanno fatto irruzione all'...

Europa League 2018-2019 - le avversarie del girone della Lazio ai raggi X. Sfortunati i biancocelesti - Con Marsiglia ed Eintracht Francoforte : Per la settima volta da quando la competizione ha cambiato nome, trasformandosi da Coppa UEFA a Europa League, la Lazio fa la propria comparsa ai nastri di partenza. I biancocelesti sono stati inseriti nel complicato girone H, che comprende l’Olympique Marsiglia, l’Eintracht Francoforte e l’Apollon Limassol. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle tre formazioni in questione. OLYMPIQUE Marsiglia Il Marsiglia è ...