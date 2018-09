Come bloccare IMEI ILIAD

Come sbloccare la nuova UI in Material Design di Chrome 69 in Chrome 68 : L’ultima versione del browser Google, Chrome 69, arriverà il 4 settembre e avrà un nuovo layout in Material Design. Chrome presenterà “un nuovo Design su tutti i sistemi operativi” si legge nelle note sulla nuova versione. Lo stesso paragrafo menziona anche gli aggiornamenti di compilazione automatica e l’integrazione nel centro notifiche su Windows 10. Google Chrome 69 in Material Design In poche parole, Google cerca di ...

Come sbloccare emote Boogiedown gratis in Fortnite attivando l’autenticazione a due fattori : La sicurezza prima di tutto, lo pensa anche Epic Games. Tramite la pagina ufficiale di Fortnite lo sviluppatore ha fatto sapere che regalerà l'emote esclusiva Boogiedown attivando l'autenticazione a due fattori. Di cosa stiamo parlando? L'autenticazione a due fattori, lo dice il nome stesso, è un metodo più sicuro di accedere ai propri account per cercare di scongiurare l'accesso al proprio profilo ai malintenzionati. L'emote Boogiedown in ...

Come sbloccare Mac bloccato : Da anni ormai i Mac sono diventati punti di riferimento per tutti gli appassionati tecnologici, in particolare per gli amanti della “Mela“. Questo perché, oltre ad essere un validissimo ed utilissimo prodotto, consente, a chi già possiede un dispositivo Apple, di interagire con tutto l’ecosistema. Purtroppo però se pur il Mac sia spesso soggetto ad elogi che vantano la fama di non bloccarsi, essendo un dispositivo elettronico, ...

Smartphone rubato? Come bloccare il codice IMEI : La procedura per bloccare il codice IMEI del vostro Smartphone vi tornerà particolarmente utile in caso di furto o smarrimento del dispositivo. Quasi tutti noi conserviamo i dati più importanti sul nostro Smartphone: password, appunti e così via, in modo da non dimenticarci nulla nel momento in cui ci vengono richiesti determinati dati. In caso di furto oltre al danno subiamo anche la beffa, perché non solo non abbiamo più il nostro prezioso ...

Come sbloccare Android bloccato : Si sa che Android ha una probabilità maggiore di bloccarsi rispetto ad iOS su iPhone e iPad, soprattutto sui modelli più datati. Per questo abbiamo deciso di realizzare un articolo dove vi spieghiamo Come sbloccare Android bloccato seguendo alcune procedure. I continui aggiornamenti del sistema operativo e le applicazioni sempre più pesanti, che richiedono un certo quantitativo di memoria RAM, portano a bloccare letteralmente il telefono. A ...

Come bloccare chiamate Android : Esistono delle soluzioni che indicano per filo e per segno Come bloccare le chiamate su Android? Certo che ci sono! In questa guida di oggi vi sveleremo nel dettaglio tutti i metodi che possono essere attuati sul sistema operativo mobile di Google per bloccare le chiamate indesiderate su Android provenienti da call center, truffatori e operatori di telemarketing. Oltre alla funzione stock di Android, sarà possibile utilizzare alcune applicazioni ...

Come bloccare numero su Huawei : Huawei è indubbiamente uno degli OEM più famosi al giorno d’oggi grazie ai suoi ultimi dispositivi dotati di funzionalità e caratteristiche davvero interessanti (vedi Huawei P20 Pro). Se avete acquistato un nuovo smartphone dell’azienda e volete sapere Come bloccare numero su Huawei, allora siete capitati nella guida giusta. Con questo articolo, infatti, noi di ChimeraRevo vi mostreremo alcuni metodi che vi permetteranno di bloccare ...

Come bloccare il numero Momo WhatsApp - e liberarsi per sempre del messaggio : Il messaggio inoltrato da Momo WhatsApp che sta inquietando migliaia di persone continua a fare incetta di vittime: potrebbe essere stato recapitato anche a voi proprio nel cuore della notte, ed esservi presi un bello spavento. Il numero da cui viene inviato il messaggio di Momo WhatsApp è stato identificato: Come vi abbiamo già appuntato in questo precedente articolo, le numerazioni sospette in realtà sono due, +57 (313) 529-2569 e il +81 ...

Smart TV : Come bloccare il tracciamento di tutto ciò che guardi : Le Smart TV sono molto diffuse e sono davvero poche le case in cui non ve n’è almeno una. Hanno il merito di poter consentire la connessione a internet e di conseguenza offrire l’accesso a una miriade di contenuti, ma hanno anche l’abitudine di tracciare tutto ciò che appare sullo schermo. Il monitoraggio degli annunci è la norma su Internet e le Smart TV non fanno eccezione. Non solo tengono traccia degli spettacoli trasmessi ...

Come bloccare la zanzara tigre senza pesticidi : Per prevenire il rischio di epidemie associate a Zika, Dengue e Chikungunya, bisogna concentrarsi sui vettori di questi virus, ossia sulla zanzara tigre (Aedes albopictus). È quello che hanno provato a fare i ricercatori dell’Enea, che hanno appena messo a punto un nuovo metodo biotecnologico in grado di limitare la riproduzione della zanzara tigre e abbattere le sue capacità di trasmettere virus tropicali. Il metodo, spiegano i ...

Come sbloccare PC bloccato : Sarà capitato sicuramente a molti di voi che il computer si sia bloccato mentre stavate lavorando a un importante progetto. Se volete sapere Come sbloccare PC bloccato, per poter recuperare file non salvati, allora continuate a leggere la nostra guida di oggi! Quando il sistema operativo si blocca, il più delle volte potete muovere soltanto il cursore del mouse. Ciò avviene generalmente quando sono in esecuzione molti programmi o quando un ...

Come bloccare le Chiamate del Call Center su Android : Clever Dialer è una fantastica applicazione per Android che permette di Bloccare Chiamate indesiderate e di riconoscere quelle dei Call Center senza accedere ad un database online Riconoscere e Bloccare le Chiamate Call Center ed anche quelle dei numeri non desiderati Ogni giorno ricevo decine e decine di Chiamate dei Call Center e se anche […]

