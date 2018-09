Coltellate in strada ai passanti  poi irruzione al museo civico |  una vittima e tre

corriere

: Coltellate ai passanti per strada, poi al museo civico: una donna è morta - Corriere : Coltellate ai passanti per strada, poi al museo civico: una donna è morta - nonstop9981 : Coltellate ai passanti per strada, poi al museo civico: una donna è morta - Terecastagnott1 : RT @Corriere: Coltellate ai passanti per strada, poi al museo civico: una donna è morta -

(Di sabato 1 settembre 2018) Terrore in provincia di Mantova, a Canneto sull’Oglio. Fermata una donna polacca che lavora come badante. Avrebbe agito in preda ad un raptus. Laè Paola Beretta, una dipendente comunale