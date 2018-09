Codice giallo per temporali fino alla mezzanotte di domani

Allerta meteo Toscana : prolungato Codice giallo per temporali : La Sala Operativa della Regione ha deciso di prolungare il codice giallo su tutta la Toscana per rovesci e temporali e conseguente rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di domani, domenica 2 settembre. Oggi e domani, secondo la nota della Regione, saranno possibili frequenti temporali, anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Nella giornata di oggi i fenomeni saranno piu’ probabili sul ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo - criticità Codice giallo : “Dal pomeriggio del 31 agosto si prevedono precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle aree di bassa pianura prossime al corso del Po. Dalla serata intensificazione dell’attività temporalesca che potrà essere anche di forte intensità, più probabile sul settore occidentale della regione“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo ...

Temporali in arrivo - scatta il Codice giallo : Firenze, 29 agosto 2018 - Un peggioramento delle condizioni meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali della Toscana. Per questo la Sala operativa unica ...

Maltempo Toscana : domani Codice giallo per forti temporali : codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale. Le uniche zone escluse sono quelle lungo la costa meridionale, dal Golfo di Follonica fino al confine laziale. Inoltre emesso anche un codice giallo per vento e mareggiate a partire dalle ore 18 fino alla mezzanotte sempre di domani, sabato 25 agosto. Le previsioni ...

Allerta meteo Firenze : Codice giallo per piogge e temporali : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per la giornata odierna un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nelle aree del Valdarno Superiore, Firenze, Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Ombrone Pistoiese e Bisenzio. E’ quanto si legge in una nota della Città Metropolitana di Firenze. Sono previste precipitazioni localizzate a carattere di rovescio o temporale, anche di ...

Allerta meteo Sardegna : Codice giallo nel Sud nell’Isola : Un ponte di Ferragosto tra caldo e pioggia in Sardegna, con improvvisi acquazzoni e bombe d’acqua. La Protezione civile regionale oggi ha emesso una nuova Allerta meteo per rischio idrogeologico dalle 6 alla mezzanotte di domani domenica 19 agosto. Le zone interessate sono Iglesiente e Campidano. La criticità è ordinaria, rischio giallo, con possibilità di allagamenti legati a temporali. Nessun Allerta per il resto della ...

Allerta meteo Firenze : rischio temporali - prorogato il Codice giallo : A Firenze è stato prorogato fino alle 20 di stasera il codice giallo per Maltempo in corso da ieri notte. L’Allerta, spiega Palazzo Vecchio, è stata emanata dalla Protezione civile per il rischio di forti temporali e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari, soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle. L'articolo Allerta meteo Firenze: rischio temporali, ...

Allerta meteo Emilia Romagna : Codice giallo per temporali : Allerta con codice giallo per temporali sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. A dichiararla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale. Nel dettaglio, viene evidenziato, “il passaggio di un’onda depressionaria a ridosso delle Alpi determinerà la possibilità di fenomeni temporaleschi nel corso della notte tra giovedì e venerdì, con fenomeni che localmente ...

Incendi Sardegna : domani pericolosità Codice giallo e arancione : domani in Sardegna si estendono le zone ad alto rischio di Incendio: il bollettino della protezione civile ha previsto un livello di pericolosità arancione per Cagliaritano, parte dell’Oristanese e della Sardegna centro-meridionale, Sassarese e alcune zone del Nuorese. Nel resto dell’isola la pericolosità prevista è considerata di livello medio (codice giallo). L'articolo Incendi Sardegna: domani pericolosità codice giallo e ...

Allerta meteo Liguria : prolungato ed esteso il Codice giallo per temporali : Protezione civile ed Arpal hanno prolungato ed esteso l’Allerta gialla per temporali. Doveva durare fino alle 15 di oggi da Spotorno a Portofino e nell’entroterra delle province di Savona e Genova, invece e’ stata prolungata in questi territori fino alle 18 di oggi, ma e’ stata estesa, sempre fino alle 18 anche su tutto lo Spezzino. Le precipitazioni tra Savona e Genova sono state localmente d’intensita’ molto ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : Codice giallo per temporali forti : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi, che sono attesi dalla serata di oggi. Saranno moderati e localmente forti dalle valli del Gran Paradiso a Gressoney, moderati lungo la dorsale alpina e deboli localmente moderati sul resto del territorio. Nella serata e fino alle prime ore di sabato “si potranno registrare problemi alle reti di ...

Allerta meteo Firenze : Codice giallo per temporali : codice giallo per la giornata di oggi, sabato 7 luglio, per rischio idreogeologico e temporali forti in provincia di Firenze. E’ quanto segnala in una nota la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze. Particolare attenzione nelle aree del Valdarno, Valdelsa e nelle zone di Bisenzio e Ombrone. Ai forti temporali potranno essere associati colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta meteo Firenze: codice giallo per temporali ...

Albisola - rissa all'esterno della discoteca Golden Beach : tre feriti in Codice giallo : Tre feriti trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Questo il bilancio della rissa che è avvenuta questa notte intorno alle 4 all'esterno della discoteca Golden Beach di Albisola ...

Allerta meteo Liguria : Codice giallo e temporali nel levante : La Protezione Civile della Liguria ha diffuso un’Allerta gialla per temporali dalle 3 alle 13 di domani nella parte orientale della provincia di Genova e in tutta la provincia di La Spezia. temporali localmente intensi stanno già interessando il Nord Italia e deboli precipitazioni al momento stanno colpendo anche alcune zone del centro e del ponente della Liguria. Dalla notte residue condizioni di instabilità potranno determinare temporali ...