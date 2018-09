Clima | i prati in Nord Europa da verdi a gialli | è la siccità

meteoweb.eu

(Di sabato 1 settembre 2018) La prolungatache ha colpito l’delsta mettendo a dura prova le attività di pastorizia e il verde deisi è trasformato in un giallo che preannuncia difficoltà per la sopravvivenza del bestiame e per le produzioni di mangimi, cereali e latte. A lanciare l’allarme sono le associazioni di agricoltori e allevatori delle nazioni impattate dai cambiamentitici, dalla Francia alla Svezia passando per Paesi Bassi e Germania, importanti produttori agricoli del continente. In Svezia gli incendi estivi hanno distrutto migliaia di ettari di terreni gia’ secchi, in quella che la Federazione degli agricoltori definisce la “peggior crisi da piu’ di 50 anni”. Nel 2018 e’ crollata del 29% la produzione nazionale di cereali rispetto allo scorso anno. L’Agenzia governativa dell’agricoltura ha confermato che durante ...