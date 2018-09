Ciclismo | da Battaglin a Ganna i corridori italiani che cambiano squadra

Blastingnews

(Di sabato 1 settembre 2018) Con il mese di agosto è iniziato il periodo in cui le squadre diVIDEOpossono annunciare ufficialmente i nuovi ingaggi in vista della stagione 2019. I tanti movimenti gia' conclusi hanno riguardato anche molti. Tra gli ultimi cambi di maglia ad essere annunciati spicca il passaggio di Enricoalla Katusha dopo tre stagioni vissute alla Lotto Jumbo. Cambierannoanche alcuni dei giovani più interessanti del nostro, su tutti Jakub Mareczko e Filippo: ‘Una grande opportunita'’ Dopo tre stagioni alla Lotto Jumbo, Enricoha accettato la proposta della Katusha Alpecin firmando un contratto biennale. “Sono felice ed entusiasta, è una grande opportunita' per me”, ha spiegato il corridore veneto al sito ufficiale della sua nuova. “Non ho brutte parole per la mia ex, tutt’altro, ma questo è ...