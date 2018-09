Ciclismo – Cross Country - Nadir Colledani in gara domani alla Bikefestival Basel XCO HC : L’élite friulano del Team Bianchi Countervail in gara con Methanol 29.1 FS a Basilea Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail) sarà in gara alla Bikefestival Basel XCO HC, gara di Cross Country valida quale settima prova della Swiss Bike Cup e in programma a Basilea (Svizzera) domenica 2 settembre. Reduce dall’ultimo atto della Coppa del Mondo MTB UCI, Colledani è impegnato nella preparazione del Mondiale 2018, così come i ...

Ciclismo – Cross Country - settimo posto per Chiara Teocchi nella tappa di Coppa del Mondo di Mont-Sainte-Anne : La bergamasca ha completato la sua prova in 1:22:47, staccata di 6’31” dalla vincitrice, l’elvetica Sina Frei. Un risultato che conferma la Teocchi al settimo posto anche in classifica generale Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) si è piazzata settima nella gara femminile Elite di Cross Country valida quale sesta prova della Coppa del Mondo di specialità, disputata a Mont-Sainte-Anne(Canada) domenica 12 agosto. La ...

Ciclismo – Europei di Mountain Bike : la svizzera Neff vince il titolo nel Cross Country - ottava Eva Lechner : L’atleta azzurra non riesce ad andare oltre l’ottava posizione in una gara dominata dalla svizzera Neff, che si laurea così campionessa europea E’ la svizzera Jolanda Neff ad aggiudicarsi il titolo europeo nella prova femminile Cross Country, in questi Campionati Europei multisport in scena a Glasgow. La 25enne di Thal, già campionessa del mondo in carica, si ripete sul tracciato continentale e conquista la terza medaglia ...