Chiara Ferragni sposa | con look da principessa e il messy bun alla Meghan

: Tutto quello che dovete sapere sull'abito di @Dior creato da Maria Grazia Chiuri per Chiara Ferragni. Leggete l'int… - vogue_italia : Tutto quello che dovete sapere sull'abito di @Dior creato da Maria Grazia Chiuri per Chiara Ferragni. Leggete l'int… - VittorioSgarbi : #ferragnez Oggi si sono sposati Chiara Ferragni e Fedez. Comunisti col Rolex. - vogue_italia : In questo scatto esclusivo, vi mostriamo da vicino lo splendido abito Dior indossato da Chiara Ferragni per le nozz… -

(Di sabato 1 settembre 2018)è ufficialmente la signora #TheFerragnez. La coppia più guardata del momento ha detto il fatidico sì. Il sogno è diventato realtà, lasocial, l’influencer italiana che ha creato un vero e proprio impero, per sé e per i suoi, fatto dal suo business e dsua vita privata e lavorativa, è arrivataDimora delle Balze a Noto come una vera. In abito accollato in pizzo, firmato Maria Grazia Chiuri per Dior e undaiperclassico, velo che le copriva il viso, che nascondeva sotto l’acconciatura sdoganata dall’altra, la duchessa di SussexMarkle. Parliamo delbun. Un raccoolto basso decorato e movimentato davanti da tendrils, due ciocche ribelli che le incorniciavano l’emozione del viso di. Spose prendete nota, se l’ha scelta, questa è l’acconciatura giusta.era raggiante ...