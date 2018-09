Chelsea Bournemouth Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Pronostico e Probabili Formazioni Chelsea-Bournemouth - Premier League 01-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Bournemouth, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Blues con l’11 visto nel match precedente; Cherries con Smith squalificato. Nel sabato valevole per la 4^giornata di Premier League va in scena il match a Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea ed il Bournemouth. Come arrivano Chelsea e Bournemouth? I Blues comandano momentaneamente la classifica a punteggio pieno grazie alle 3 vittorie ...