Cha Cha Cha Su Rai 4 il film con Luca Argentero e Claudio Amendola oggi | 1 settembre

Formula 1 - Con Charles Leclerc dietro le quinte del GP dItalia - VIDEO : Pista a parte, quali sono gli impegni di un pilota nella settimana di un Gran Premio? Quando arriva sul posto, che cosa fa il mercoledì e il giovedì prima dellinizio delle prove libere? E, arrivato il momento di calarsi nella monoposto, quando e che cosa mangia, quando e come si rilassa? A raccontarci questi retroscena del mondo della Formula 1 sono Charles Leclerc, pilota dellAlfa Romeo Sauber nonché membro della Ferrari Driver Academy, e ...

Nadal batte KhaChanov dopo 'maratona' : ANSA, - ROMA, 1 SET - Quattro ore e ventitré minuti di lotta sull'Arthur Ashe Stadium per staccare il pass per gli ottavi di finale. E' quanto ha dovuto impiegare Rafa Nadal, numero 1 del mondo e campione in carica agli US Open, a New York ha vinto anche nel 2010 e 2013, pure in quei casi da numero 1 del ranking,, per avere ragione di un Karen Khachanov in versione extralusso, 22 ace e ...

Russia e Ucraina si incolpano a vicenda per la morte di Aleksandr ZaCharcenko : Il leader dei ribelli filorussi dell'Ucraina orientale è stato ucciso venerdì da un'esplosione mentre era in un ristorante The post Russia e Ucraina si incolpano a vicenda per la morte di Aleksandr Zacharcenko appeared first on Il Post.

Robin Wright : «Date una seconda Chance a Kevin Spacey» : Robin Wright tende la mano a Kevin Spacey. L’attrice, ex moglie di Sean Penn, è tornata a parlare di quello che era il protagonista, con lei accanto di House of Cards e che è stato allontanato dopo gli scandali sessuali in cui è rimasto coinvolto. «Credo che ogni essere umano», ha detto in un’intervista a Net-a-Porter, «abbia la capacità di rimettersi in piedi. Io credo nelle seconde occasioni o in qualunque altro modo le si vogliano chiamare. È ...

Kelly McGillis/ Charlie di ”Top Gun“ esclusa dal sequel del film cult : L'attrice Kelly McGillis è diventata famosa nel 1986 nel film cult "Top Gun" al fianco di Tom Cruise. Oggi è oggi una donna impegnata nella beneficenza.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:57:00 GMT)

MiChael Jackson ne I Simpson : Matt Groening conferma il cameo : Proprio nella settimana in cui il re del pop avrebbe compiuto 60 anni, arriva la conferma del cameo di Michael Jackson ne I Simpson. Quelli che fino a poco tempo fa erano solo dei rumors sono diventati conferma grazie al papà della serie, Matt Groening. Il creatore de I Simpson ha confermato che Michael Jackson ha prestato la sua voce a Leon Kompowsky, un paziente che credeva di essere il re del pop. Il personaggio fu incontrato da Homer ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : grande vittoria del Bolzano - battuti i vice-campioni di Svezia ai rigori! : Un grande risultato dell’HCB Alto Adige Alperia che conquista la prima vittoria nella Champions Hockey League, per la seconda volta nella propria storia. I Foxes, dopo aver conquistato l’accesso a questa rassegna grazie alla vittoria della EBEL, hanno vinto il primo incontro del raggruppamento che vede i forti svedesi dello Skelleftea AIK, i finlandesi dell’HIFK Helsinki e i polacchi del GKS Tychy. Ebbene è arrivato il ...

US Open 2018 : la resistenza di Nadal - quelle occasioni perse da KhaChanov - il quinto set di Anderson - il dominio di Serena Williams nel derby familiare : Una giornata così non se l’aspettava nessuno. La storia degli US Open 2018, forse, ha già regalato un match che si candida a diventare quello che gli americani chiamano “instant classic”, quello tra Rafael Nadal e Karen Khachanov, in buona parte anche per merito del russo. Quattro ore e 22 minuti: tante ne sono servite a Nadal per battere Khachanov. Il russo, però, ha le sue recriminazioni da fare: nel secondo set è stato prima ...

VIDEO Nadal-KhaChanov - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Un autentico spettacolo quello sull’Arthur Ashe Stadium. Il n.1 del mondo Rafael Nadal ha dovuto tirar fuori le unghie per piegare il russo (n.26 del ranking) Karen Khachanov con il punteggio di 5-7 7-5 7-6 7-6 dopo 4 ore e 23 minuti di partita. Un match altamente spettacolare in cui entrambi i contendenti hanno tirato fuori i loro colpi migliori per centrare l’obiettivo. Lo score finale ha premiato Rafa ma il buon Karen merita ...

Champions League 2018 2019 : gironi e calendario : E’ ufficialmente iniziata la UEFA Champions League 2018 – 2019 con il sorteggio della fase a gironi: ecco tutto il calendario delle partite in TV A Montecarlo si è deciso sul futuro della Champions League 2019 con il sorteggio della fase a gironi tenutosi presso il Grimaldi Forum. Una cerimonia importantissima seguita per l’occasione sui Rai1, Rai2, Sky e in streaming sul sito ufficiale sky.it. Il sorteggio ha visto ...

US Open – Nadal soffre contro KhaChanov! Maratona di 4 ore - poi il successo : Rafa Nadal soffre contro Kachanov, poi vince in rimonta: lo spagnolo si impone al quarto set dopo 4 ore di partita Sedicesimi di finale più complicati del previsto per Rafa Nadal. Il tennista numero 1 al mondo, nonché campione in carica agli US Open, ci ha messo oltre 4 ore a superare il russo Karen Khachanov, numero 26 al mondo. Match difficile per Nadal che si è troppo ad inseguire dopo il 5-7 del primo set. Nadal comunque è stato abile ...

Inter - calendario Champions League e precedenti con Barcellona - Tottenham e PSV : Ora è ufficiale e se non è un 'girone di ferro' certamente è andata peggio al Napoli [VIDEO] che pure era in seconda fascia, poco ci manca. Il ritorno dell'Inter in Champions League avra' come teatro un girone parecchio competitivo: spicca ovviamente il Barcellona di Leo Messi, ma anche la fresca e battagliera formazione del Tottenham Hotspur. Più 'morbida', ma solo sulla carta, la sfida con gli olandesi del PSV Eindhoven. Gli uomini di Luciano ...

Le stelle mondiali del calcio approdano nel goriziano per l'International Charity Football Match : Con questa edizione dell'evento raccoglieremo fondi che aiuteranno i bambini e i giovani in Slovenia e nel mondo: la gioventù ha dei sogni, aiutiamola a realizzarli".

Tennis Us Open - Stephens avanti - Nadal-KhaChanov LIVE : Quando la partita è ripresa, la numero 3 del mondo ha vinto tre giochi di fila chiudendo i conti. Ora dovrà preoccuparsi della sorpresa belga Mertens, 22enne che ha proseguito nella sua settimana da ...