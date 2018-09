Cecilia Rodriguez svela | più chili | incinta? A letto con Ignazio oggi?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a C’è posta per te? : C’è posta per te: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti in puntata? La stagione televisiva non è ancora ufficialmente iniziata, che già si inizia a parlare dei vari programmi che a breve andranno in onda o che verranno registrati. E’ il caso di C’è posta per te. --Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 a breve inizierà a essere registrato, mentre il pubblico potrà vedere le puntate soltanto ad inizio 2019. Ma chi ...

"Cecilia Rodriguez - capiamo perché hai lasciato Monte". E il dettaglio hot non sfugge al web : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono mai stati meglio di adesso. Le vacanze le hanno passate insieme, le presentazioni ufficiali ci sono già state e tutto procede alla grande. Durate i loro week end e le loro vacanze si sono divertiti a condividere con i loro fan momenti della loro quotidianità, dal tuffo in mare al risveglio mattutino. Ma proprio uno degli ultimi risvegli ha incuriosito il pubblico.Questa mattina, infatti, Cecilia ...

'"Cecilia Rodriguez - capiamo perché hai lasciato Monte". E il dettaglio hot non sfugge al web : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono mai stati meglio di adesso. Le vacanze le hanno passate insieme, le presentazioni ufficiali ci sono già state e tutto procede alla grande. Durate i loro week end e le loro vacanze si sono divertiti a condividere con i loro fan momenti della loro quotidianità, dal tuffo in mare al risveglio mattutino. Ma proprio uno degli ultimi risvegli ha incuriosito il pubblico.Questa mattina, infatti, Cecilia ...

Ignazio Moser chiama - Cecilia Rodriguez risponde : come sta la coppia : Ignazio Moser chiama (“Se dovessi sfidare…”), Cecilia Rodriguez, struggente, risponde: come sta la coppia Sardegna, Ibiza, Formentera ed ora la Grecia. Vacanze da sogno e in mezzo anche tanti appuntamenti e impegni lavorativi. Ma tra tutto questo movimento estivo, c’è un’unica costante per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’amore. Infatti, la coppia sbocciata sotto i […] L'articolo Ignazio Moser ...

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser : il risveglio in albergo è MOLTO caldo e bollente (FOTO) : Altro che fuoco di paglia! Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, i fidanzatini che si sono conosciuti a novembre nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Se lo scorso inverno in pochi avrebbero scommesso sulla love story tra la sorellina di Belen e l’ex ciclista, oggi, a nove mesi di distanza, i due continuano a svegliarsi insieme ogni mattina. Oggi, poi, Cechu e Nacho hanno ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - dopo Ibiza le vacanze sono in montagna. La coppia inseparabile e innamoratissima : guarda : vacanze romantiche in montagna per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata sotto i riflettori del ‘GF Vip’ si ama alla follia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo le vacanze a Ibiza si stanno godendo le fresche giornate estive del Trentino Alto Adige: la coppia, infatti, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in montagna. E il soggiorno è decisamente in love, come mostrano gli scatti condivisi su Instagram ...

Silvia Provvedi dopo l'addio a Corona : fuga in barca col fidanzato Federico Cimirri - Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser e Andrea Damante : Sembrava il solito addio a favore di stampa, ma la storia fra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona stavolta pare proprio essere finita. Silvia Provvedi contro Corona: «Mi...

Belen Rodriguez ko ad Ibiza al compleanno di Iannone/ Critiche dal web : la replica della sorella Cecilia : Belen Rodriguez finisce ko ad Ibiza durante la festa di compleanno del fidanzato Andrea Iannone. Il fratello Jeremias chiede: "tutto bene?". E lei risponde così.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:24:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio : il gesto - pronostico d’amore ribaltato : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il gesto, il pronostico d’amore è definitivamente ribaltato Non è per nulla semplice ribaltare una sensazione diffusa, un chiacchiericcio strisciante esteso che recita in coro un’unica nota: “No, è tutto un teatrino, una montatura”. Si sa infatti che quando un’idea comune si corrobora ribaltarla è assai difficile. Cecilia Rodriguez e […] L'articolo Cecilia Rodriguez e ...

FOTO | Cecilia Rodriguez infiamma Ibiza : lato b da 10 e lode : Buon sangue non mente. Col suo lato b da urlo, Cecilia Rodriguez, sorellina minore della più famosa Belen, sta infiammando Ibiza, isola delle Baleari dove è in vacanza insieme al compagno Ignazio Moser. Tanti gli scatti "vacanzieri" postati sui social, apprezzatissimi dai fan. --Ventotto anni compiuti, Cecilia sfoggia un corpo da sirenetta capace di competere con quello della bellissima sorella maggiore. Fianchi disegnati, gambe toniche e ...

Cecilia Rodriguez come Belen - la showgirl ‘senza costume’ : scatti bollenti [FOTO e VIDEO] : Cecilia Rodriguez come Belen. La fidanzata di Andrea Iannone è sicuramente la showgirl più seguita sui social ma anche la compagna di Ignazio Moser ha molti fan. Nelle ultime ore Belen si è scatenata con scatti super sexy ma la bella Cecilia ha risposto con foto bollenti. Pubblicato infatti su Instagram uno scatto in costume, la foto ha portato alla reazione scatenato. Poi su Instagram pubblicato uno Storia ad alto tasso erotico, anche ...

Cecilia Rodriguez : “Sposarmi con Ignazio Moser? Ora non è il caso” : Ignazio Moser: Cecilia Rodriguez parla di matrimonio e del figlio che vorrebbe Cecilia Rodriguez è tornata a parlare di matrimonio e del suo sogno di diventare presto mamma. La fidanzata di Ignazio Moser si è lasciata andare a cuore aperto in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, in cui ha dichiarato che lei e l’ex ciclista in questo momento vogliono soltanto godersi ancora un pò la vita da fidanzati: con Ignazio infatti ...

Cecilia Rodriguez : “I paparazzi stanno rovinando la vita di Belen” : Che Belen e la sorella Cecilia siano unitissime, lo si è sempre saputo. Oggi, però, la piccola di casa Rodriguez si spinge oltre e lancia un appello ai paparazzi colpevoli, a suo dire, di aver rovinato la vita della celebre showgirl argentina. Intervistata dalla rivista Sono, Cecilia Rodriguez ha sbottato: «Non se ne può più. Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua. Ho tentato di convincerli ad abbandonare la ...

Cecilia Rodriguez preoccupata per Belen : "Stanno rovinando la sua vita" : Mentre Belen Rodriguez si trova in vacanza a Ibiza con Andrea Iannone, la sua famiglia e i suoi amici, la sorella Cecilia rivolge un appello ai paparazzi.Cecilia Rodriguez, infatti, è preoccupata per la grande di casa, Belen, e vuole far di tutto per proteggerla. Intervistata dal settimanale Sono, la modella argentina ha spiegato che sua sorella maggiore non è tranquilla a causa dei paparazzi e del mancato rispetto della sua privacy. "I continui ...