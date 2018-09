Catania | travolge i vicini di casa con l' auto e scappa | un morto e 7 feriti | Strage

Catania - travolge più volte i vicini con l’auto e fugge : un morto e 7 feriti. Il pm : “Gesto volontario - ipotesi tentata strage” : Ha travolto più volte con la sua Fiat Punto i vicini di casa seduti lungo una strada chiusa – uccidendone una e ferendone 7 – e poi è fuggito. E’ caccia all’uomo a Palagonia, in provincia di Catania: i carabinieri stanno battendo le campagne della zona con numerosi posti di blocco. La Procura ipotizza la tentata strage. Il movente sarebbero vecchie liti di vicinato, per le quali l’uomo in passato era stato anche ...