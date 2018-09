Catania | investe i vicini di casa | un morto e 7 feriti

blogo

(Di sabato 1 settembre 2018) Un'anziana rimasta uccisa e sette, di cui due in gravi condizioni. È questo il bilancio di quella che per gli inquirenti è stata un'aggressione volontaria: un uomo, non ancora rintracciato, ha travolto con la propria automobile alcunidiche erano seduti a dei tavoli in una strada chiusa, via Savona a Palagonia, in provincia di.L'uomo, secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, sarebbe salito sull'auto e avrebbe travolto più volte il gruppetto didi, poi si sarebbe dato alla fuga a bordo della stessa auto, riuscendo per il momento a far perdere le proprie tracce.L'ipotesi più plausibile secondo gli inquirenti è che alla base del folle gesto ci fossero dei contrasti maturati nel corso degli anni. A perdere la vita è stata un'anziana di 87 anni, Maria Napoli, deceduta sul posto, mentre altre sette persone sono ricoverate in tre diversi ...