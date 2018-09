Caso Diciotti | 50 pagine e 5 accuse al ministro Salvini I dubbi di Palermo sulla

SALVINI - Caso Diciotti : NUOVE ACCUSE/ Ultime notizie - Ministro contro l'UE : "Siamo in un villaggio vacanze?" : DICIOTTI, NUOVE ACCUSE per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il Ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 23:54:00 GMT)

Salvini - Caso Diciotti : nuove accuse/ Ultime notizie - Giorgetti : “Lui e il magistrato saranno contenti...” : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Nel fascicolo contro Salvini per il Caso Diciotti ci sono 50 pagine di accuse : Il vicepremier Salvini parte di nuovo al contrattacco sull'inchiesta relativa alla nave Diciotti che lo vede indagato: "50 pagine di accuse nei miei confronti - scrive su Facebook - 5 reati contestati (sequestro di persona!), 30 anni di carcere come pena massima. Voi pensate che io abbia paura e mi fermi? Mai". Prosegue il titolare del Viminale: "So che in Italia ci sono tanti giudici liberi, onesti e ...

Caso Diciotti. 'Violazione di massa dei diritti umani' : l'Ong Ciss presenta un esposto : "La difesa dei diritti umani è il primo punto nella mission del Ciss: da 33 anni ci battiamo contro ogni forma di violazione dei diritti non solo in Italia, ma nel sud del mondo, attraverso azioni in ...

Migranti : esposto Ong su Caso Diciotti - 'violazione di massa diritti umani' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - "Il trattenimento dei 150 Migranti a bordo della nave Diciotti ha rappresentato una violazione di massa dei diritti umani". A sostenere la non legittimità del blocco della nave della Guardia costiera italiana, ormeggiata al porto di Catania per 5 giorni, è Sergio Cipol

Migranti : esposto Ong su Caso Diciotti - 'violazione di massa diritti umani' (2) : (AdnKronos) - Nell'esposto l'Ong chiede che si accerti la legittimità dell’operato dei soggetti coinvolti nella vicenda e, in particolare, che si accerti se e da chi sia stato dato l'ordine di proibire lo sbarco dei naufraghi, se siano state rispettate le procedure operative standard Sar e le compet

Caso Diciotti - fascicolo trasmesso al Tribunale dei ministri. In 50 pagine l'atto d'accusa a Salvini : «Rischio 30 anni ma non mi fermo» : La Procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento...

Caso Diciotti. Le carte su Salvini al Tribunale dei Ministri : Il trasferimento avviene per ragioni di competenza. Il procuratore generale Francesco Lo Voi che ha ricevuto il fascicolo ha 15 giorni di tempo per trasmetterlo alla sezione del distretto di Palermo -

Caso Diciotti - fascicolo trasmesso a procura Palermo : in 50 pagine l'atto d'accusa a Salvini : La procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d'indagine sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento illegale ...

La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il Caso Diciotti ai magistrati di Palermo : La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini ai magistrati di Palermo che ora hanno 15 giorni per inviarli al tribunale dei ministri presso la Corte d’appello di Palermo. Salvini è accusato The post La procura di Agrigento ha trasmesso gli atti dell’indagine su Matteo Salvini per il caso Diciotti ai magistrati di Palermo appeared first on Il Post.

L'inchiesta sul Caso Diciotti passa a Palermo : trasmessi gli atti al tribunale dei Ministri : Gli atti delL'inchiesta della procura di Agrigento sul caso Diciotti passano a Palermo. Il fascicolo, che vede indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi, ha lasciato il palazzo di giustizia della Valle dei Templi per raggiungere il capoluogo siciliano. A consegnarlo un corriere incaricato dalla Procura di Agrigento, accompagnato da uomini della Guardia costiera cui sono state delegate le indagini ...

Caso Diciotti - l’atto di accusa contro Matteo Salvini al tribunale dei Ministri : “Ha tenuto i migranti in ostaggio” : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha inviato questa mattina l'atto d'accusa contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini relativo all'inchiesta che lo vede indagato per il blocco dello sbarco della nave Diciotti a Catania. In tutto sono cinque i reati contestati al titolare del Viminale e al suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi.Continua a leggere

Caso Diciotti - due nuove accuse per Salvini. Il ministro : «Per me sono medaglie» : «Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione» in relazione alla vicenda Diciotti, «Per me sono medaglie». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno,...

Caso Diciotti - due nuove accuse per Salvini. Il ministro : 'Per me sono medaglie' : 'Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione' in relazione alla vicenda Diciotti, 'Per me sono medaglie'. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza ...