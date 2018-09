Casa Vianello su Mediaset Extra | maratona per il trentennale

«Casa Vianello» compie 30 anni - Mediaset Extra celebra la sitcom con una maratona tv : Sono trascorsi 30 anni dal debutto di 'Casa Vianello' su Canale 5 . Mediaset Extra celebra la sitcom culto ed i suoi protagonisti - Sandra Mondaini e Raimondo Vianello , due artisti personificazione ...

Casa Vianello - la grandezza di Sandra e Raimondo va oltre le storie fotocopia : Che molto del merito del successo di Casa Vianello stesse nell’immenso talento dei due protagonisti era un fatto noto. Che con 338 episodi all’attivo spalmati in sedici stagioni non ci si potesse aspettare un clamoroso sforzo creativo pure.La sit-com, andata in onda dal 1988 al 2007, era soprattutto una dimostrazione di quanto fosse potente la forza scenica di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Ironici, taglienti e complementari, ...

ILARY BLASI LASCIA LE IENE? / Lei e Francesco Totti protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello? : ILARY BLASI pronta a LASCIAre Le IENE? Secondo il settimanale Chi, in edicola questa settimana, potrebbe esserci un nuovo progetto per lei e Francesco Totti.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:00:00 GMT)

30 anni di Casa Vianello : Mediaset Extra celebra l'anniversario : E' il 17 gennaio 1988 quando su Canale 5 iniziano le avventure di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nella loro amata Casa Vianello. Diamo un po' di numeri: 16 sono le stagioni che l'hanno bollata come sit-com italiana più longeva di sempre, 338 le puntate registrate e mandate in onda tra il 1988 ed il 2007, due le reti televisive che hanno ospitato le rocambolesche situazioni della coppia: Canale 5 (fino al 2005) e su Rete 4 per le ...

Totti e Ilary come Sandra e Raimondo : arriva la sit-com stile Casa Vianello : Sul numero di Chi in edicola domani una clamorosa anticipazione: i rumors raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelano che Francesco Totti e Ilary Blasi , con una Casa di produzione ...

Francesco Totti ed Ilary Blasi protagonisti di una sit-com in stile Casa Vianello? : Quella che fino a qualche anno fa poteva sembrare solo una battuta presto potrebbe diventare una realtà. Secondo Chi, infatti, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in procinto di firmare con una Casa di produzione un accordo per realizzare Casa Totti, sit-com che -se il titolo provvisorio fosse mantenuto- fin dal titolo richiamerà inevitabilmente il cult Casa Vianello.Nessuna pretesta di emulare i mitici Raimondo Vianello e Sandra ...