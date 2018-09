Canneto sull’Oglio | donna polacca accoltella persone per strada e nel museo civico | una

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 settembre 2018) Unadi 58 anni di nazionalitàhato quattro passanti all’interno deldisull’Oglio, nel mantovano. Unadi 54 anni è morta a causa delle ferite ricevute. L’trice, di professione badante, è stata fermata per omicidio e lesioni volontarie. Ignote le cause del suo gesto. con il comandante provinciale Fabio Federici. La, probabilmente in preda a un raptus, è prima entrata alche ospita la collezione del giocattolo storico, dove ha aggredito a coltellate leche si trovavano all’interno e poi è uscita ine ha ferito altre. (foto dalla Gazzetta di Mantova) L'articolosull’Oglio,pere nel: una vittima e tre feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.