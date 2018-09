Canneto | accoltella 4 persone al museo | un morto Ultime notizie Mantova | “Aveva occhi

Canneto sull’Oglio - donna polacca accoltella persone per strada e nel museo civico : una vittima e tre feriti : Una donna di 58 anni di nazionalità polacca ha accoltellato quattro passanti all’interno del museo civico di Canneto sull’Oglio, nel mantovano. Una donna di 54 anni è morta a causa delle ferite ricevute. L’accoltellatrice, di professione badante, è stata fermata per omicidio e lesioni volontarie. Ignote le cause del suo gesto. con il comandante provinciale Fabio Federici. La donna, probabilmente in preda a un raptus, è prima entrata al ...