Campania - Maltempo | scatta allerta

Maltempo Campania : tra Salerno e Napoli perdite di ortaggi fino al 100% : I nubifragi che hanno investito ieri la Campania hanno messo a dura prova gli agricoltori in un mese di agosto caratterizzato da continui temporali, spesso associati a grandine: lo rende noto Coldiretti Campania , che evidenzia grossi danni nell’agro nocerino–sarnese, tra Salerno e Napoli , dove le perdite di ortaggi in pieno campo arrivano anche al 100% . I produttori di San Marzano Dop registrano perdite del 30-40%, dovute ...

Allerta meteo Campania : maltempo dalle 14 alle 20 : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di alle rta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole d alle 14 alle 20 di oggi su tutto il territorio. In particolare, sono previste precipitazioni locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione civile, precisa che “i fenomeni temporaleschi saranno ...

Maltempo Campania : pioggia a Napoli - allagate diverse strade : Forti piogge nelle scorse ore hanno provocato allagamenti in diverse strade di Napoli e provincia: il traffico è andato in tilt in diversi quartieri, in quanto sia la sede stradale che i marciapiedi sono stati completamente sommersi dall’acqua. L'articolo Maltempo Campania: pioggia a Napoli, allagate diverse strade sembra essere il primo su Meteo Web.