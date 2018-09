Calderoli - encefalite per puntura di zanzara : 'Ho rischiato di morire' - : Il senatore leghista racconta su Facebook i giorni del ricovero al San Raffaele di Milano, ringraziando l'eccellenza della sanità lombarda

Roberto Calderoli racconta : «Ho rischiato di morire per un’encefalite virale dopo una puntura di zanzara» : Il vicepresidente del Senato racconta il dramma appena vissuto: sono finito in Terapia intensiva, mi hanno salvato i medici del San Raffaele

