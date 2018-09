Calcio Serie A | riscatto Inter | Bologna travolto 3-0 | in gol Nainggolan

PAGELLE / Bologna Inter (0-3) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Calendario Serie A Calcio - gli anticipi di oggi : come vedere le partite su Sky e Dazn. Orari e programma : La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, che ha iniziato il suo darsi ieri con il match del “Giuseppe Meazza” di Milano tra Milan e Roma, vedrà protagoniste quest’oggi (sabato 1° settembre) la Juventus, campione d’Italia in carica, e l’Inter e le motivazioni delle due compagini sarà quella di centrare i tre punti. La squadra allenata da Massimiliano Allegri scende sul campo parmense ...

PAGELLE/ Milan Roma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A - 3^ giornata) : PAGELLE Milan Roma: Fantacalcio, i voti della partita, con i migliori e i peggiori visti in campo a San Siro nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:40:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cutrone allo scadere fa esplodere San Siro. Milan batte Roma 2-1 : È grande spettacolo a San Siro per la prima uscita casalinga del nuovo Milan di Gennaro Gattuso in questa Serie A 2018-2019. Palcoscenico dei migliori per il big match che apre la terza giornata: a Milano arriva la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi, non apparsi al top nei primi due turni, si fermano nuovamente dopo il mezzo passo falso con l’Atalanta: questa volta arriva una bruciante sconfitta per 2-1 allo scadere, timbrata ...

Calciomercato - il Bordeaux fa la spesa in Serie A : in arrivo due ex “italiani” : Ultima giornata infuocata per gli operatori di mercato del Bordeaux. Il club francese ha formalizzato l’arrivo in prestito di Yann Karamoh, soffiato al Saint Etienne, e sta per chiudere l’affare Cornelius, chiuso all’Atalanta da Barrow e Zapata. Reduce dalla vittoria sul Monaco di domenica scorsa, in questo turno i girondini andranno in trasferta a Rennes, dove si è trasferito di recente un altro ex del nostro campionato: ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la terza giornata : chi schierare : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 3^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato, 31 agosto, 1-2 settembre.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:44:00 GMT)

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : fiducia a Inter e Lazio : Domani, il match di San Siro tra Milan e Roma darà il via alla terza giornata del campionato, l’ultima prima della pausa dedicata alle nazionali. L’Inter va a caccia di punti al “Dall’Ara”, dopo le deludenti prestazioni offerte finora. Impegno apparentemente semplice quello della Juventus, in trasferta a Parma contro i neopromossi ducali. La Fiorentina vuole dare seguito al successo Interno dello scorso turno, ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : il Palermo cerca la prima vittoria - allo Scida possibile pioggia di gol : La seconda giornata della Serie B più strana degli ultimi anni prenderà il via nella serata di venerdì con l’incontro tra Palermo e Cremonese. Il turno proseguirà nelle giornate di sabato e domenica, in cui spiccano il derby veneto tra Padova e Venezia e la sfida tra Crotone e Foggia. Il Benevento osserva il suo turno di riposo, mentre il neo promosso Livorno esordirà a Pescara. Palermo-CREMONESE 1 – Il pareggio di Salerno per ...

Calcio femminile - i club di Serie A e B ricorrono al Collego di Garanzia del Coni : Anche i club femminili di Serie A e B hanno presentato ricorso al Coni contro l'annullamento del passaggio sotto la Figc. L'articolo Calcio femminile, i club di Serie A e B ricorrono al Collego di Garanzia del Coni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Asta FantaCalcio : da Mraz a Piatek - i giocatori da prendere dopo il 2° turno di Serie A : Il campionato di Serie A è ormai iniziato da due giornate ma molti appassionati di Fantacalcio [VIDEO] non hanno ancora organizzato l'Asta, uno dei momenti più attesi di questo gioco. Lo faranno probabilmente dopo la terza giornata, quando il campionato osservera' un turno di riposo. Nel frattempo è sempre bene dare uno sguardo ai voti e ai bonus della seconda giornata per cercare di capire quali giocatori prendere all'Asta. I consigli per il ...

Calcio donne : ricorso dei club si Serie A e B al Coni : Anche le società di Serie A e B di Calcio femminile, come già aveva fatto la Figc, hanno presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni contro la sentenza della Corte d’appello della Figc che aveva annullato l’inquadramento dei campionati di A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario, Roberto Fabbricini. Le società hanno chiesto in via preliminare ...