Calcio | l' Inter espugna Bologna e vince 3 a 0; primo gol nerazzurro di Nainggolan

Bologna-Inter 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Bologna-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb – Pur essendo soltanto la terza giornata, la partita tra Bologna e Inter si configura già come una sorta di dentro o fuori per le due compagini, seppur per motivazioni e ambizioni differenti. Spalletti deve rinunciare al suo capitano Mauro Icardi, alle prese con un affaticamento muscolare, mentre Inzaghi, rispetto agli undici della gara contro il Frosinone, cambia solo Gonzalez con De Maio. ...

Le stelle mondiali del Calcio approdano nel goriziano per l'International Charity Football Match : Con questa edizione dell'evento raccoglieremo fondi che aiuteranno i bambini e i giovani in Slovenia e nel mondo: la gioventù ha dei sogni, aiutiamola a realizzarli".

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro Calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Calciomercato Inter - senti Perez : 'La società milanese voleva Modric senza pagarlo' : Se il Calciomercato estivo in Spagna ed In Francia si chiudera' domani 31 agosto, negli altri campionati principali europei è gia' terminato da tempo. Ad esempio in Italia, come in Inghilterra, si è chiuso due settimane fa e la trattativa più chiacchierata, sopratutto negli ultimi giorni di mercato, è stata quella che ha riguardato il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter. Il giocatore è stato vicinissimo alla societa' Interista ma ...

Calciomercato Inter - Florentino Perez : 'Volevano prendere Modric gratis' : Immediata la replica di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, Intervenuto a Sky Sport: "Non ho sentito le accuse, le leggeremo e vedremo nelle sedi opportune".

Calciomercato Inter - senti Perez : 'La società milanese voleva Modric senza pagarlo' : Se il Calciomercato estivo in Spagna ed In Francia si chiuderà domani 31 agosto, negli altri campionati principali europei è già terminato da tempo. Ad esempio in Italia, come in Inghilterra, si è chiuso due settimane fa e la trattativa più chiacchierata, sopratutto negli ultimi giorni di mercato, è stata quella che ha riguardato il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter. Il giocatore è stato vicinissimo alla società Interista ma all'ultimo ...

Calciomercato - Inter-Saint Etienne : intesa per Karamoh. Il giocatore riflette : Giocarsi le sue chance all'Inter nonostante una concorrenza agguerrita o andare a giocare con maggiore continuità nel campionato francese? E' questo il dubbio che Yann Karamoh dovrà sciogliere nelle ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : fiducia a Inter e Lazio : Domani, il match di San Siro tra Milan e Roma darà il via alla terza giornata del campionato, l’ultima prima della pausa dedicata alle nazionali. L’Inter va a caccia di punti al “Dall’Ara”, dopo le deludenti prestazioni offerte finora. Impegno apparentemente semplice quello della Juventus, in trasferta a Parma contro i neopromossi ducali. La Fiorentina vuole dare seguito al successo Interno dello scorso turno, ...

Esclusiva CalcioWeb – L’Inter pensa ad un clamoroso ritorno - per il 2019-2020 i cinesi puntano su Mourinho : La stagione per l’Inter stenta a decollare dopo la sconfitta con il Sassuolo ed il pari in casa contro il Torino. Spalletti è sulla graticola, seppur da poco ha rinnovato il contratto con i nerazzurri. I cinesi non sono soddisfatti dell’andamento della squadra: dopo il mercato a suon di milioni si aspettavano molto di più sul piano del gioco e dei risultati. Da qui ecco la folle idea: riportare Mourinho a Milano anche alla luce ...

Calciomercato Inter - Pepe chiama Joao Mario al Besiktas : Il Calciomercato in Turchia è ancora aperto e le società stanno facendo il possibile per completare le rose a disposizione dei propri allenatori. Il Galatasaray, ad esempio, è Interessato a Vincent Aboubakar, attaccante camerunense del 1992 in forza al Porto: secondo quanto riportato da O Jogo, l’offerta dei turchi al club portoghese è di 2,5 milioni di euro, mentre al calciatore ne andrebbero 3 a stagione. Il Besiktas, invece, ...

Calcio giovanile. Torneo Internazionale Carlin's Boys : la web cronaca di Monaco-Sanremese - LIVE - : Torneo Internazionale Carlin's Boys - GIRONE ELITE RINO GRAMMATICA - Monaco-Sanremese 0-0 Monaco: Baranes, Guillaumet, Kuci, Quenault, Akou, Djerir, Berbouchi, Vidiez, Ethe, Arazou, Mbanga. Allenatore:...

