Calcio | Bologna-Inter 0-3

PAGELLE / Bologna Inter (0-3) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Calcio : l'Inter espugna Bologna e vince 3 a 0; primo gol nerazzurro di Nainggolan : L'Inter espugna Bologna e porta a casa la prima vittoria stagionale infliggendo un secco 3 a 0 ai felsinei. Dopo un primo tempo finito 0 a 0, i nerazzurri si scatenano e trovano il primo gol grazie al nuovo acquisto Nainggolan (prima rete coi milanesi) su passaggio filtrante in area di Politano al 21esimo. Un quarto d'ora dopo il raddoppio con Candreva su cross di Perisic. Ed ...

Bologna-Inter 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Bologna-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb – Pur essendo soltanto la terza giornata, la partita tra Bologna e Inter si configura già come una sorta di dentro o fuori per le due compagini, seppur per motivazioni e ambizioni differenti. Spalletti deve rinunciare al suo capitano Mauro Icardi, alle prese con un affaticamento muscolare, mentre Inzaghi, rispetto agli undici della gara contro il Frosinone, cambia solo Gonzalez con De Maio. ...

Calciomercato Bologna - Avenatti in prestito al KV Kortrijk : Bologna - Una separazione sulla quale si vociferava già da giorni, ora è arrivata l'ufficialità: il Bologna ha ceduto in prestito , per una stagione, Felipe Avenatti al KV Kortrijk , club che milita ...

Serie A - il pagellone del Calciomercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - intesa vicina con il Bologna per Destro : Calciomercato Sampdoria – Beffa clamorosa in casa Sampdoria nelle ultime ore in casa Sampdoria, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo con il Valencia per l’attaccante Simone Zaza, il calciatore poi ha scelto il Torino. Cambio di strategia nelle ultime ore per la Sampdoria, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, incontro in corso con il Bologna per Mattia Destro, si sta parlando del trasferimento in ...

Calciomercato : Udinese ha ceduto Danilo al Bologna : Il difensore brasiliano dell’Udinese Danilo Larangeira è stato ceduto in prestito al Bologna. La notizia è stata ufficializzata oggi da Udinese Calcio che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909, per la cessione, nella forma di prestito con obbligo di riscatto per la stagione corrente, del difensore. Danilo era entrato a far parte della rosa bianconera nella stagione 2011/2012. In maglia bianconera friulana ...

Calciomercato Bologna - ecco Danilo : «Fisicamente sto bene - rossoblu nel mio destino» : Bologna - Il brasiliano Danilo si è presentato ai microfoni del Bologna , sua nuova squadra, che lo ha prelevato dall' Udinese : "Sono molto felice di essere qui, il Bologna è una grande società. ...