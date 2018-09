Cagliari | Maran | “con l’Atalanta sfida difficile”

Cagliari - Maran : 'Atalanta squadra durissima da affrontare' : Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta. Con un obiettivo: cancellare la brutta impressione della prima uscita stagionale a Empoli. In mezzo, però, c'è la buona prestazione in casa col ...

Cagliari : Maran - con Atalanta sfida dura : ANSA, - Cagliari, 1 SET - Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta e Rolando Maran è fiducioso: "La squadra ha lavorato in settimana nel migliore dei modi - ha detto il tecnico alla vigilia - e ...

Serie A Cagliari - Maran : «Il rigore ci ha rovinato la festa» : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il 2-2 col Sassuolo : "Dovevamo dimostrare che la sconfitta con l' Empoli fosse un episodio isolato e ci ...

Cagliari - Maran : “vogliamo vincere” : Domani alle 20.30 sarà l’esordio alla Sardegna Arena: l’avversario è il Sassuolo che ha battuto domenica scorsa con l’Inter. “La squadra – ha detto l’allenatore Rolando Maran nella presentazione della gara – ha lavorato con la rabbia necessaria dopo questa falsa partenza. Domenica era una squadra troppo diversa da quella che avevo vista prima: da lì bisogna partire con la carica ...

Maran : "A Empoli non si è visto il vero Cagliari" : Empoli. Ronaldo Maran parla di giornata storta e di un Cagliari che si è mostrato diverso dalle precedenti apparizioni per spiegare il brutto stop registrato a Empoli. "Non abbiamo fatto la partita ...

Cagliari - Maran : 'A Empoli con grande entusiasmo' : 'Non vedo l'ora di cominciare. C'è grande entusiasmo, lo si percepisce entrando negli spogliatoi o nel campo di allenamento. Vedo che i ragazzi si stanno approcciando nel modo giusto, stiamo lavorando ...

Serie A Cagliari - Maran : «Empoli insidioso - avrà una motivazione in più» : Cagliari - L'allenatore del Cagliari , Rolando Maran , ha parlato ai microfoni rossoblu alla vigilia dell'esordio dei sardi contro l' Empoli al Castellani: "Le neopromosse hanno una motivazione in più,...

Cagliari - a tutto Maran : il calciomercato - la condizione dei nuovi arrivati e le ultime di formazione : Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, si è detto pronto per la gara d’esordio contro il Cagliari, Bradaric però non sarà nell’11 titolare Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, quest’oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa pre-partita della stagione. L’allenatore del club sardo ha fatto presente come il neo arrivato Bradaric non sia ancora pronto per l’esordio dal primo minuto: “Bradaric sta ...

Klavan atterra a Cagliari per la firma - ma non è finita per Maran… : Klavan passa dal Liverpool al Cagliari, il centrale approda alla corte di mister Maran al termine di una trattativa lampo Ragnar Klavan passa dal Liverpool al Cagliari. Il calciatore è atterrato in terra sarda ed a breve firmerà il contratto che lo legherà al club guidato da Maran. Un colpo molto interessante del patron Giulini, un acquisto che dà esperienza alla difesa e che potrebbe non restare ‘isolato’ dato che proseguono i ...

Cagliari : i convocati di Maran per il Palermo : Sono 24 i convocati del Cagliari per la partita di Coppa Italia di domani sera contro il Palermo. Questa la lista completa: Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cigarini, Cerri, Daga, Aresti, Farias, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Sau, Deiola, Cragno, Castro, Pavoletti, Han, Romagna.L'articolo Cagliari: i convocati di Maran per il Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Coppa Italia Cagliari - Maran : «Palermo come una finale» : Cagliari - "Voglio vedere come ci approcciamo alla gara: è un dettaglio che non dobbiamo mai sbagliare. Ci prepariamo tutta la settimana per farci trovare pronti sotto ogni punto di vista, dobbiamo ...

Cagliari - Maran : 'Identità e giusta mentalità' : Una sconfitta contro una delle squadre più forti d'Europa, ma anche tanta soddisfazione per la prova della squadra. Il ko con l'Atletico Madrid , 1-0, ha comunque lasciato diverse note positive in ...

Diretta / Cagliari Atletico Madrid streaming video e tv : parla Rolando Maran. Formazioni - orario e quote : Diretta Cagliari Atletico Madrid: info streaming video e tv della partita amichevole di gran lusso in programma oggi mercoledi 8 agosto alla Sardegna Arena. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:53:00 GMT)

Cagliari - Giulini : “Maran sta lavorando bene” : L’allenatore del Cagliari Rolando Maran “sta lavorando bene e creando le premesse per fare un buon lavoro durante il corso dell’anno”. Parola del presidente del club rossoblù Tommaso Giulini. “Il primo traguardo è la salvezza – ha ammesso dal ritiro di Pejo – dobbiamo limare i passaggi a vuoto del passato. La salvezza dell’anno scorso è arrivata grazie al grande senso di appartenenza che ...