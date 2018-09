Cagliari | Maran | ' Atalanta squadra durissima da affrontare'

Cagliari : Maran - con Atalanta sfida dura : ANSA, - Cagliari, 1 SET - Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta e Rolando Maran è fiducioso: "La squadra ha lavorato in settimana nel migliore dei modi - ha detto il tecnico alla vigilia - e ...

Serie A Cagliari - Maran : «Il rigore ci ha rovinato la festa» : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il 2-2 col Sassuolo : "Dovevamo dimostrare che la sconfitta con l' Empoli fosse un episodio isolato e ci ...

Cagliari - Maran : “vogliamo vincere” : Domani alle 20.30 sarà l’esordio alla Sardegna Arena: l’avversario è il Sassuolo che ha battuto domenica scorsa con l’Inter. “La squadra – ha detto l’allenatore Rolando Maran nella presentazione della gara – ha lavorato con la rabbia necessaria dopo questa falsa partenza. Domenica era una squadra troppo diversa da quella che avevo vista prima: da lì bisogna partire con la carica ...

Maran : "A Empoli non si è visto il vero Cagliari" : Empoli. Ronaldo Maran parla di giornata storta e di un Cagliari che si è mostrato diverso dalle precedenti apparizioni per spiegare il brutto stop registrato a Empoli. "Non abbiamo fatto la partita ...

Cagliari - Maran : 'A Empoli con grande entusiasmo' : 'Non vedo l'ora di cominciare. C'è grande entusiasmo, lo si percepisce entrando negli spogliatoi o nel campo di allenamento. Vedo che i ragazzi si stanno approcciando nel modo giusto, stiamo lavorando ...

Serie A Cagliari - Maran : «Empoli insidioso - avrà una motivazione in più» : Cagliari - L'allenatore del Cagliari , Rolando Maran , ha parlato ai microfoni rossoblu alla vigilia dell'esordio dei sardi contro l' Empoli al Castellani: "Le neopromosse hanno una motivazione in più,...

Cagliari - a tutto Maran : il calciomercato - la condizione dei nuovi arrivati e le ultime di formazione : Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, si è detto pronto per la gara d’esordio contro il Cagliari, Bradaric però non sarà nell’11 titolare Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, quest’oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa pre-partita della stagione. L’allenatore del club sardo ha fatto presente come il neo arrivato Bradaric non sia ancora pronto per l’esordio dal primo minuto: “Bradaric sta ...

Klavan atterra a Cagliari per la firma - ma non è finita per Maran… : Klavan passa dal Liverpool al Cagliari, il centrale approda alla corte di mister Maran al termine di una trattativa lampo Ragnar Klavan passa dal Liverpool al Cagliari. Il calciatore è atterrato in terra sarda ed a breve firmerà il contratto che lo legherà al club guidato da Maran. Un colpo molto interessante del patron Giulini, un acquisto che dà esperienza alla difesa e che potrebbe non restare ‘isolato’ dato che proseguono i ...

Cagliari : i convocati di Maran per il Palermo : Sono 24 i convocati del Cagliari per la partita di Coppa Italia di domani sera contro il Palermo. Questa la lista completa: Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cigarini, Cerri, Daga, Aresti, Farias, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Sau, Deiola, Cragno, Castro, Pavoletti, Han, Romagna.L'articolo Cagliari: i convocati di Maran per il Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Coppa Italia Cagliari - Maran : «Palermo come una finale» : Cagliari - "Voglio vedere come ci approcciamo alla gara: è un dettaglio che non dobbiamo mai sbagliare. Ci prepariamo tutta la settimana per farci trovare pronti sotto ogni punto di vista, dobbiamo ...

Cagliari - Maran : 'Identità e giusta mentalità' : Una sconfitta contro una delle squadre più forti d'Europa, ma anche tanta soddisfazione per la prova della squadra. Il ko con l'Atletico Madrid , 1-0, ha comunque lasciato diverse note positive in ...

Diretta / Cagliari Atletico Madrid streaming video e tv : parla Rolando Maran. Formazioni - orario e quote : Diretta Cagliari Atletico Madrid: info streaming video e tv della partita amichevole di gran lusso in programma oggi mercoledi 8 agosto alla Sardegna Arena. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:53:00 GMT)

Cagliari - Giulini : “Maran sta lavorando bene” : L’allenatore del Cagliari Rolando Maran “sta lavorando bene e creando le premesse per fare un buon lavoro durante il corso dell’anno”. Parola del presidente del club rossoblù Tommaso Giulini. “Il primo traguardo è la salvezza – ha ammesso dal ritiro di Pejo – dobbiamo limare i passaggi a vuoto del passato. La salvezza dell’anno scorso è arrivata grazie al grande senso di appartenenza che ...

Cagliari - accelerata per la difesa di Maran : i dettagli : Cagliari alla ricerca di un difensore d’esperienza per rinforzare il pacchetto a disposizione di mister Maran: idea ‘rossonera’ Il Cagliari ha puntato gli occhi sul paraguaiano Gustavo Gomez. Il difensore del Milan, che piace anche al Boca Juniors, non vorrebbe però abbandonare la sua esperienza in terra europea e starebbe dunque pensando di accettare la proposta del Cagliari. Una trattativa ancora agli albori, ma il ...