Bundesliga | Wolfsburg tris e punteggio pieno | l' Eintracht ko

Bundesliga : il Wolfsburg trionfa in pieno recupero - ecco tutti i risultati : risultati Bundesliga- Si è conclusa la prima giornata della Bundesliga dopo l’anticipo di ieri del Bayern Monaco. Il Wolsburg vince in pieno recupero per 2-1 contro lo Schalke. Vittoria anche dell’Hertha contro il Norimberga, del Francoforte 2-0 in trasferta e dell’Augusta. Parti del Brema un casa contro l’Hannover. Conclude la giornata il Leverkusen con il MonchenglabdachL'articolo Bundesliga: il Wolfsburg trionfa ...