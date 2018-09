Bundesliga | il Bayern travolge lo Stoccarda | ma il Wolfsburg tiene il passo I risultati

Bundesliga : Wolfsburg e Bayern - tris e punteggio pieno : La squadra di Labbadia vince 3-1 a Leverkusen, quella di Kovac fra 3-0 a Stoccarda. L'Eintracht, avversario della Lazio in Europa League, cede in casa al Werder Brema

Bundesliga - Bayern-Hoffenheim 3-1 : Coman esce in lacrime : Il polacco Lewandowski, a sua volta reduce da una prestazione in coppa del mondo a dir poco scialba, si è confermato decisivo per la sua squadra dopo la tripletta segnata il 12 agosto in Supercoppa ...

Bundesliga : Bayern Monaco-Hoffenheim 1-0 LIVE : Bayern Monaco-Hoffenheim 1-0 LIVE , 23' Muller, FORMAZIONI UFFICIALI Bayern Monaco, 4-3-3, : Neuer, Kimmich, Boateng, Sule, Alaba, Martinez, Thiago Alcantara, Thomas Muller; Coman, Ribery e ...

Bundesliga al via : Bayern Monaco-Hoffenheim in diretta LIVE. Formazioni ufficiali : Formazioni ufficiali Bayern Monaco, 4-3-3, : Neuer, Kimmich, Boateng, Sule, Alaba, Martinez, Thiago Alcantara, Thomas Muller; Coman, Ribery e Lewandowski Hoffenheim, 3-5-2, : Baumann; Bicakcic, Vogt, ...

Via Bundesliga con Bayern favorito che riceve l'Hoffenheim - LIVE : I mal di pancia di Lewandowski sono tra i pochi ostacoli che trovera' di fronte il Bayern nella rincorsa del suo ennesimo scudetto. Il nuovo tecnico Niko Kovac si e' gia' integrato, 5-0 all'Eintracht ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Hoffenheim - 1^ Giornata Bundesliga 24-08-18 : All’Allianz Arena, Bayern Monaco e Hoffenheim apriranno le danze della cinquantesima Bundesliga, con i padroni di casa campioni in carica e alla ricerca del settimo titolo consecutivo. I bavaresi non hanno apportato grosse modifiche alla rosa, con l’unico acquisto da segnalare l’ex Schalke Goretska, ma ha una nuova guida in panchina, ovvero Niko Kovac, vecchia bandiera del club e che ha fatto tanto bene con ...