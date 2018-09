Brasile | Lula non può essere candidato alla presidenza

Brasile - LULA NON PUÒ ESSERE CANDIDATO/ Ultime notizie : chi corre al suo posto e chi è il favorito : LULA, sentenza contro la candidatura alle elezioni. Ultime notizie: l’ex presidente del BRASILE è ineleggibile secondo il TSE, ma gli avvocati sono pronti a fare ricorso(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Brasile - l'ex presidente Lula non può essere candidato : Il Tribunale Supremo Elettorale (Tse) brasiliano ha deciso che Luiz Inacio Lula da Silva non può presentarsi come candidato alla presidenza del Brasile nelle elezioni del prossimo 7 ottobre.Il Tribunale ha accolto le impugnazioni presentate contro Lula, a causa della sua condanna penale per corruzione e riciclaggio, per 6 voti contro 1.Questa decisione, anche se attesa, lascia decine di milioni di votanti senza un candidato ed aggiunge ...

Brasile - Lula non potrà candidarsi alle presidenziali : San Paolo - Lula da Silva non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali in Brasile del prossimo 7 ottobre. La decisione è stata presa dal Tribunale Elettorale sulla base della legge della 'ficha ...

Un’altra sentenza contro la candidatura di Lula in Brasile : La più alta corte brasiliana che si occupa di questioni elettorali lo ha escluso dalle presidenziali di ottobre, per la sua condanna The post Un’altra sentenza contro la candidatura di Lula in Brasile appeared first on Il Post.

Brasile - Lula non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali : Il Tribunale supremo elettorale brasiliano, Tse, ha stabilito che Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi alle presidenziali del 7 ottobre in seguito alla sua condanna a dodici anni per corruzione ...

Brasile : verso no a candidatura Lula : ANSA, - SAN PAOLO, 1 SET - Il Tribunale Supremo Elettorale , Tse, brasiliano si appresta a bocciare la candidatura di Luiz Inacio Lula da Silva per le elezioni del prossimo 7 ottobre. Mancando solo ...

Presidenziali Brasile. Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi : Il tribunale supremo elettorale brasiliano (Tse) ha bocciato la candidatura di Ignacio Lula da Silva. L’ex presidente quindi non potrà

Brasile - Lula non potrà condidarsi : 4.48 Il tribunale supremo elettorale brasiliano (Tse) ha stabilito che Ignacio Lula da Silva non potrà essere candidato alle presidenziali del 7 ottobre prossimo in seguito alla sua condanna per corruzione confermata in Appello. Gli avvocati di Lula hanno già fatto sapere che ricorreranno alla Corte Suprema contro la bocciatura da parte del Tse.

