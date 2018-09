: Brasile, Lula non potrà condidarsi - TelevideoRai101 : Brasile, Lula non potrà condidarsi - RosannaFronzuto : RT @Agenzia_Ansa: #Brasile, il Tribunale Supremo Elettorale si appresta a bocciare la candidatura di Luiz Inacio Lula da Silva per le elezi… - Agenzia_Ansa : #Brasile, il Tribunale Supremo Elettorale si appresta a bocciare la candidatura di Luiz Inacio Lula da Silva per le… -

Il tribunale supremo elettorale brasiliano (Tse) ha stabilito che Ignacioda Silva nonessere candidato alle presidenziali del 7 ottobre prossimo in seguito alla sua condanna per corruzione confermata in Appello. Gli avvocati dihanno già fatto sapere che ricorreranno alla Corte Suprema contro la bocciatura da parte del Tse.(Di sabato 1 settembre 2018)