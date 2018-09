Brasile | Lula non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali

Brasile : verso no a candidatura Lula : ANSA, - SAN PAOLO, 1 SET - Il Tribunale Supremo Elettorale , Tse, brasiliano si appresta a bocciare la candidatura di Luiz Inacio Lula da Silva per le elezioni del prossimo 7 ottobre. Mancando solo ...

Presidenziali Brasile. Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi : Il tribunale supremo elettorale brasiliano (Tse) ha bocciato la candidatura di Ignacio Lula da Silva. L’ex presidente quindi non potrà

Brasile - Lula non potrà condidarsi : 4.48 Il tribunale supremo elettorale brasiliano (Tse) ha stabilito che Ignacio Lula da Silva non potrà essere candidato alle presidenziali del 7 ottobre prossimo in seguito alla sua condanna per corruzione confermata in Appello. Gli avvocati di Lula hanno già fatto sapere che ricorreranno alla Corte Suprema contro la bocciatura da parte del Tse.

Brasile : sondaggio elezioni - Lula 35% e Bolsonaro 22% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile : senza Lula ballottaggio presidenziali imprevedibile : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile : elezioni - Lula sempre in testa nei sondaggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elezioni Brasile - Onu : Lula partecipi : 7.00 L'Onu interviene nella disputa brasiliana circa la candidatura dell'ex presidente Lula da Silva alle Elezioni del 7 ottobre. Il Comitato per i diritti umani ha chiesto alle autorità brasiliane di garantire i diritti politici di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio,affinché possa partecipare. La candidatura di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio, è stata pretata dal suo partito ma è probabile che sarà invalidata da una ...

Brasile : sono già sette i ricorsi contro candidatura Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

LULA CANDIDATO PRESIDENTE IN Brasile/ Partito dei Lavoratori con lui - ma sta scontando una condanna a 12 anni : BRASILE, il Partito dei Lavoratori candida Luis Inacio LULA da Silva alle elezioni presidenziali del 7 ottobre: l'ex PRESIDENTE sta scontando 12 anni di carcere. (Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Voto in Brasile - il partito dei lavoratori formalizza la candidatura di Lula | La Procura generale impugna la decisione : Migliaia di manifestanti hanno accompagnato i leader del partito dei lavoratori alla sede centrale del Tribunale elettorale, in Brasile, per registrare la candidatura di Luis Inacio Lula da Silva alle ...

Brasile : Partito lavoratori formalizza candidatura di Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Voto Brasile - partito dei lavoratori formalizza candidatura di Lula : Migliaia di manifestanti hanno accompagnato i leader del partito dei lavoratori alla sede centrale del Tribunale elettorale, in Brasile, per registrare la candidatura di Luis Inacio Lula da Silva alle ...

Brasile - Procura impugna la candidatura di Lula a presidenziali : Solo qualche ora dopo la formalizzazione della candidatura dell'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva alle elezioni presidenziali del 7 ottobre, la Procuratrice generale del Brasile, Raquel Dodge, ...

Brasile - Pm : Lula non può candidarsi : 3.39 La procuratrice del Brasile, Raquel Dodge, ha impugnato la candidatura di Luis Lula da Silva per le elezioni presidenziali del 7 ottobre al Tribunale supremo elettorale (Tse),appena qualche ora dopo la sua iscrizione formale. Dodge ha giustificato la sua richiesta in base al fatto che secondo la legge una persona condannata in secondo grado da un tribunale collegiale non può candidarsi per una elezione, allegando ad essa la sentenza con ...