: Borghi a Tria: nessun impegno nuovo - TelevideoRai101 : Borghi a Tria: nessun impegno nuovo - arteidentitaria : RT @MoriMrc: Borghi non si accorge nemmeno più di ciò che gli accade intorno! Tria si riferisce agli impegni presi da Conte al Consiglio Eu… - dargento24 : RT @MoriMrc: Borghi non si accorge nemmeno più di ciò che gli accade intorno! Tria si riferisce agli impegni presi da Conte al Consiglio Eu… -

"Non mi risulta ci siano impegni nuovi dell'Italia rispetto all'Ue, tranne quelli che devono essere contrattati: sul futuro cominceremo a discutere martedì, con la riunione della Lega,e poi vedremo il da farsi". Così il presidente della Commissione Bilancio della Camera,(Lega), a proposito dell'affermazione del ministrosul rispetto degli impegni Ue "o pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana".(Di sabato 1 settembre 2018)