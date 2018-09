Borghi a Tria : nessun impegno nuovo : ... Borghi , Lega,, a proposito dell'affermazione del ministro Tria sul rispetto degli impegni Ue " nessun o pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana".

Borghi a Tria : nessun impegno nuovo : 15.40 "Non mi risulta ci siano impegni nuovi dell'Italia rispetto all'Ue, tranne quelli che devono essere contrattati: sul futuro cominceremo a discutere martedì, con la riunione della Lega,e poi vedremo il da farsi". Così il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Borghi (Lega), a proposito dell'affermazione del ministro Tria sul rispetto degli impegni Ue "nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene ...