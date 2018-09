Calcio - la nuova vita di Bolt «Mi ispiro a CR7» : «Non ho il talento di Messi, mi ispiro all'impegno di Cristiano Ronaldo, di cui sono un grande fan». Usain Bolt, il più grande velocista di tutti i tempi, si cala nel mondo del pallone che vuole ...

Bolt : “mi ispiro a Cristiano Ronaldo” : “Sono un grande tifoso di Cristiano Ronaldo. Mi ispiro al suo enorme lavoro. Lui sa sempre cosa deve fare per essere il migliore ed io mi ispiro a lui”. E’ l’attestato di stima per il campione della Juventus di Usain Bolt. L’otto volte campione olimpico a 32 anni ha deciso di rimettersi in discussione ed ha intrapreso un percorso per diventare un calciatore professionista. Ieri lo sprinter giamaicano ha fatto ...

