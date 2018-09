Bolt | debutto nel calcio in Australia | 18' in amichevole FOTO

Bolt - debutto da professionista : in 10.000 allo stadio per il giamaicano : L'atleta giamaicano ha fatto il proprio debutto da professionista nel calcio con i Central Coast Mariners in un'amichevole pre-campionato. L'articolo Bolt, debutto da professionista: in 10.000 allo stadio per il giamaicano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.