Bologna | Inzaghi | Per settanta minuti mai in difficoltà

Serie A Bologna - Inzaghi : «Per 70' non avevamo subìto nulla» : Cronaca Numeri e statistiche Bologna Inzaghi Inter Tutte le notizie di Bologna Per approfondire

Bologna da record… negativo! Inzaghi è già nel mirino delle critiche : Bologna, Pippo Inzaghi artefice di un record pessimo che davvero non si addice al bomber di razza che è stato da calciatore Il Bologna ha fissato un record non proprio entusiasmante, un record che non si addice alle qualità calcistiche di Pippo Inzaghi. Non era infatti mai capitato che la squadra emiliana iniziasse il campionato con tre incontri senza mai andare in rete. Zero gol, per la squadra di uno dei bomber più prolifici della storia ...

Bologna - Inzaghi loda i suoi tifosi e lancia la sfida all’Inter : Bologna, Filippo Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa, in vista della difficile gara contro l’Inter di domani “Il tifo del Bologna si sta dimostrando molto intelligente e noi dobbiamo renderli orgogliosi di noi. L’Inter ha una squadra per vincere lo scudetto, abbiamo poco da perdere; se si guarda ai nomi non c’è gara ma nel calcio abbiamo visto a volte sovvertire pronostici già scritti. Dovremo esser bravi a ...

Bologna-Inter - Inzaghi : 'Non mi spaventa nulla - i nerazzurri dovranno sudarsela. Destro in campo? Vedremo' : Un solo punto nelle prime due giornate di campionato, per un ruolino di marcia identico a quello della prossima squadra avversaria, l'Inter. Per il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi, sconfitto all'...

Bologna - contro l’Inter Inzaghi si gioca la carta della svolta : Inizio di stagione deludente in casa Bologna, la squadra di Filippo Inzaghi ha conquistato un solo punto nelle prime due giornate del campionato di Serie A e contro avversari nettamente alla portata, sconfitta casalinga contro la Spal e pareggio nel match contro il Frosinone. In entrambe le partite è emerso un evidente problema: il reparto avanzato. La coppia Santander-Falcinelli non convince, ecco perchè il Bologna ha bisogno dei gol di ...

Serie A Bologna - Inzaghi aspetta i gol di Santander e Destro : Bologna - E' l'attacco a preoccupare. Il Bologna , in due giornate di campionato, non ha ancora segnato nessuna rete. Inoltre, sono poche le conclusioni nello specchio della porta avversaria. Mister ...

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Serie A - Frosinone-Bologna 0-0. Inzaghi senza gol - Longo lo imbriglia : Nessun gol allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove il Frosinone è stato costretto a giocare, a porte chiuse, per la squalifica di due giornate del suo campo. La sfida con ilBologna si conclude sullo ...

Bologna - Inzaghi : "Possiamo farcela anche senza Palacio - ho fiducia nella squadra" : Il tecnico rossoblù alla vigilia di Frosinone-Bologna: "Inconcepibile le porte chiuse per i tifosi rossoblù"

Serie A Bologna - Inzaghi : «Frosinone? Dobbiamo vincere» : Bologna - "Ho rivisto la partita con la Spal, non abbiamo fatto male. Loro giocano nello stesso modo da 4 anni, noi ci alleniamo insieme da un mese. Potevamo segnare noi, ma abbiamo preso un gol da ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Dobbiamo fare una grande partita» : Bologna - "Ho rivisto la partita con la Spal, non abbiamo fatto male. Loro giocano nello stesso modo da 4 anni, noi ci alleniamo insieme da un mese. Potevamo segnare noi, ma abbiamo preso un gol da ...

Bologna - l’ultima idea di mercato : la richiesta di Inzaghi a “parametro zero” : Bologna, Pippo Inzaghi ha chiesto a Bigon un ultimo sforzo per quanto concerne il calciomercato: le novità a parametro zero Il calciomercato in Italia si è chiuso venerdì scorso, non ancora però per quanto concerne i parametro zero. I calciatori svincolati potrebbero dunque firmare con club di Serie A e proprio a questo sta tentando di appigliarsi il tecnico del Bologna Pippo Inzaghi. Il mister bolognese infatti, sta monitorando con ...

Amaro il ritorno in Serie A di Filippo Inzaghi : Bologna ko : Un pesante 1-0 in casa al debutto contro la Spal. Decisiva la rete di Kurtic al 71′, una sassata terrificante

Serie A - Bologna-Spal 0-1 : Kurtic da urlo! Per Inzaghi debutto amaro : amaro il ritorno in Serie A di Filippo Inzaghi: il suo Bologna va k.o. 1-0 in casa al debutto casalingo contro la Spal. Decisiva la rete di Kurtic al 71', una sassata micidiale da trenta metri. L'...