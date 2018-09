Bologna Inter Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Bologna-Inter - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Riscattare un deludente avvio di campionato e dare inizio alla corsa verso i piani alti della classifica. L’Inter non può permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta a Sassuolo e il pareggio interno col Torino, ma sulla strada dei nerazzurri c’è il Bologna, che oggi, sabato 1 settembre, sfiderà al Dall’Ara i ragazzi guidati da Spalletti per far dimenticare ai propri tifosi il passo falso nel derby con la SPAL e il ...

Bologna - Inzaghi loda i suoi tifosi e lancia la sfida all’Inter : Bologna, Filippo Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa, in vista della difficile gara contro l’Inter di domani “Il tifo del Bologna si sta dimostrando molto intelligente e noi dobbiamo renderli orgogliosi di noi. L’Inter ha una squadra per vincere lo scudetto, abbiamo poco da perdere; se si guarda ai nomi non c’è gara ma nel calcio abbiamo visto a volte sovvertire pronostici già scritti. Dovremo esser bravi a ...

Inter - Spalletti : "A Bologna per vincere. Nainggolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"

Bologna-Inter - Inzaghi : 'Non mi spaventa nulla - i nerazzurri dovranno sudarsela. Destro in campo? Vedremo' : Un solo punto nelle prime due giornate di campionato, per un ruolino di marcia identico a quello della prossima squadra avversaria, l'Inter. Per il nuovo Bologna di Filippo Inzaghi, sconfitto all'...

Serie A Bologna - Dzemaili : «Inter ferita - ma possiamo vincere» : Bologna - Blerim Dzemaili carica il Bologna , reduce da due ko di fila: "La sfida all'Inter? Sarebbe una vittoria importante - dice il centrocampista a Sky Sport - perchè non abbiamo iniziato il campionato come volevamo. Volevamo iniziare la stagione diversamente. Però siamo solo all'inizio: ci sono un nuovo gruppo, un allenatore e un nuovo staff. C'è da ...

Pronostico Bologna vs Internazionale Milano - Serie A 1-9-2018 e Analisi : Serie A 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Bologna-Internazionale Milano, sabato 1 settembre 2018. Per Inzaghi dubbio Santander-Destro, Asamoah in dubbio. Bologna-Internazionale Milano, sabato 1 settembre. La Serie A riparte sabato pomeriggio al Dall’Ara di Bologna con una classica del calcio italiano. Un vero e proprio test per entrambe le formazioni, dopo i deludenti risultati ottenuti nelle ...

Bologna Inter : le probabili formazioni dell'anticipo del sabato : Un punto a testa nelle prime due giornate di campionato, Bologna e Inter si sfidano allo stadio Dall'Ara per cercare la prima vittoria in questa Serie A. I rossoblu di Pippo Inzaghi hanno iniziato con ...

