Bologna-Inter | Serie A 2018 2019 | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Inter in streaming e diretta tv - nulla da segnalare per gli utenti Dazn e Premium : Bologna-Inter sarà il prossimo impegno che vedrà impegnata la squadra di Luciano Spalletti nel campionato di calcio di Serie A. La partita è programmata per oggi, sabato 1 settembre, con fischio d’inizio alle ore 18. Gara fuori casa per i nerazzurri che, contro la compagine guidata dal tecnico Filippo Inzaghi, sperano di risollevare le sorti di una stagione cominciata non nel migliore dei modi, mandando un segnale deciso alla Juventus di ...

Bologna-Inter - la partita su Sky : info streaming e probabili formazioni : Nel tardo pomeriggio di oggi, al Renato Dall'Ara va in scena Bologna-Inter valida per la terza giornata di Serie A. Entrambe le compagini hanno conquistato un solo punto in classifica e sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. I rossoblu sono reduci da un pari contro Frosinone mentre i nerazzurri hanno pareggiato contro Torino dopo essere stati in vantaggio di 2-0. La diretta della partita sarà trasmessa sulle reti a pagamento di Sky. ...

Diretta Bologna-Inter dalle 18 : probabili formazioni e dove vederla in tv : All: Spalletti Arbitro: Di Bello di Brindisi dove vederla IN TV - La partita del Dall'Ara si potrà vedere in Diretta televisiva su Sky Sport e Sky Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18. Bologna-Inter ...

Bologna-Inter e Parma-Juve : nerazzurri con Nainggolan - Dybala rischia la panchina : Parma-Juve- Tutto pronto per la doppia sfida di questo sabato di Serie A. Alle 18:00 Bologna e Inter scenderanno in campo con la voglia di riscattare un inizio di campionato altalenante. Gli uomini di Spalletti, ancora a caccia della prima vittoria, ritroveranno Nainggolan, il quale agirà alle spalle di Icardi nel ruolo di trequartista. Il […] L'articolo Bologna-Inter e Parma-Juve: nerazzurri con Nainggolan, Dybala rischia la panchina ...

Inter - Spalletti prepara il match contro il Bologna per uscire dalla crisi : Uno degli anticipi della terza giornata del campionato italiano vedra' affrontarsi allo stadio Dall'Ara di Bologna la squadra di Filippo Inzaghi e l'Inter, alle ore 18 di domani, sabato 1° settembre. I nerazzurri sono alla ricerca del riscatto dopo un inizio di stagione altamente al di sotto delle aspettative. Nella prima giornata, infatti, è arrivata la sconfitta al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 1-0, mentre la settimana scorsa è arrivato ...

Bologna-Inter - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Riscattare un deludente avvio di campionato e dare inizio alla corsa verso i piani alti della classifica. L’Inter non può permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta a Sassuolo e il pareggio interno col Torino, ma sulla strada dei nerazzurri c’è il Bologna, che oggi, sabato 1 settembre, sfiderà al Dall’Ara i ragazzi guidati da Spalletti per far dimenticare ai propri tifosi il passo falso nel derby con la SPAL e il ...

Pronostico Bologna Inter/ Ferri : Nainggolan? Ritorno importante ma i nerazzurri devono crescere - esclusiva - : Pronostico Bologna Inter: Intervista esclusiva a Riccardo Ferri sul match atteso questa sera al Dall'Ara e valido per la terza giornata della Serie A.

Bologna-Inter - curiosità e statistiche : tutte le gare giocate dai nerazzurri l'1 settembre : Bologna ed Inter saranno in campo questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 18, per il secondo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, reduci da una sconfitta ed un pari nelle prime due gare del torneo, hanno assoluta necessita' di iniziare a muovere seriamente la classifica e, pertanto, sono chiamati ad una prestazione convincente allo stadio Dall'Ara [VIDEO] che frutti la prima vittoria stagionale. ...

