Bologna-Inter 0-3 | Nainggolan rilancia in nerazzurri Parma-Juve 1-2 | CR7 a secco

Bologna-Inter 0-3 : Nainggolan sblocca - poi Candreva e Perisic Parma-Juve : 1-2 - La diretta Il calendario| La classifica : Prima vittoria per Spalletti. Il belga a segno dopo 66’ in una partita condizionata dal terreno di gioco pesante. Nel finale i nerazzurri dilagano con il romano e il croato

Bologna-Inter 0-3 senza Icardi : ci pensa Nainggolan e Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Bologna-Inter - Nainggolan : 'Vincere era un'esigenza. Champions? Nessuna squadra è imbattibile' : Esordio in campionato... con gol! Sabato speciale per Radja Nainggolan, che ha segnato nella sua prima partita ufficiale con l'Inter sbloccando la gara di Bologna. I nerazzurri vincono 3-0 al Dall'Ara,...

Serie A Bologna-Inter 0-3 - il tabellino : BOLOGNA - L'Inter passa in casa del Bologna. La gara si sblocca nella ripresa con Nainggolan, poi i nerazzurri approfittano di un Bologna sbilanciato e vanno a segno con Candreva e Perisic. CALENDARIO ...

Calcio Serie A - riscatto Inter : Bologna travolto 3-0 - in gol Nainggolan : L'Inter si impone per 3-0 in casa del Bologna nel primo dei due anticipi della terza giornata di Serie A. Le reti di Nainggolan al 67', Perisic all'82' e Perisic all'85'.

Bologna-Inter 0-3 : Nainggolan sblocca - poi Candreva e Perisic Parma-Juve : 0-1 - La diretta Il calendario| La classifica : Prima vittoria per Spalletti. Il belga a segno dopo 66’ in una partita condizionata dal terreno di gioco pesante. Nel finale i nerazzurri dilagano con il romano e il croato

L'Inter si sblocca - tris al Bologna e prima rete di Nainggolan : L'Inter per non rischiare di perdere il treno scudetto fin dalle prime battute, il Bologna per salire su quello che porta alla salvezza. È con questi presupposti che rossoblu' e nerazzurri si ...

Calcio : Bologna-Inter 0-3 : ANSA, - ROMA, 1 SET - L'Inter ha battuto il Bologna 3-0 in uno degli anticipi della 3/a giornata del campionato di serie A giocata a Bologna. Tre punti pesanti per la formazione di Spalletti che si ...

VIDEO Highlights Bologna-Inter 0-3 : prima vittoria dei nerazzurri - decidono Nainggolan e Perisic : L’Inter ha conquistato la prima vittoria in campionato sconfiggendo il Bologna per 3-0 con le reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. Successo fondamentale per i nerazzurri che sembrano essersi sbloccati e che negli ultimi 30 minuti hanno steso i felsinei. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Bologna-Inter. Foto: cristiano barni / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Radja Nainggolan segna il primo gol in nerazzurro : la rete dell’1-0 in Bologna-Inter : Radja Nainggolan ha segnato alla prima uscita ufficiale con la maglia dell’Inter. Il belga è rientrato dopo l’infortunio e ha siglato la rete dell’iniziale 1-0 contro il Bologna (è arrivata poi la vittoria per 3-0). Di seguito il VIDEO del gol di Raja Nainggolan in Bologna-Inter. Foto: katatonia82 / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

PAGELLE / Bologna Inter (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:20:00 GMT)

L'Inter vince 3-0 a Bologna - primo gol per Nainggolan : Bologna-Inter 0-3. primo sorriso per i nerazzurri , che superano il Bologna con un punteggio netto, ma che non rispecchia le difficoltà incontrate dalla squadra di Spalletti per gran parte del match, ...

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : il tabellino completo : Bologna-Inter 0-3 - Primo tempo 0-0 MARCATORI - Nainggolan, I, al 21', Candreva, I, al 37', Perisic, I, al 40' s.t. BOLOGNA, 3-5-2, - Skorupski; De Maio, dal 27' s.t. Orsolini,, Danilo, Helander; ...

Inter - Nainggolan al Bologna fa sempre male : Radja Nainggolan, 30 anni. Getty Radja Nainggolan contro il Bologna sa come lasciare il segno. Lo ha fatto oggi con l'Inter, sbloccando la sfida con la stoccata al 67', lo aveva già fatto in passato. ...