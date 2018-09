Bologna-Inter 0-3 | le pagelle di CalcioWeb

È l'Inter di Nainggolan : gol al debutto e tris al Bologna : Sotto le Due Torri l?Inter trova il primo successo in campionato grazie anche al giocatore più atteso. L?effetto Nainggolan si fa subito sentire poi ci pensano nel finale Candreva...

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : Nainggolan segna al debutto - poi Candreva e Perisic : Sui primi tre punti dell'Inter in campionato c'è la firma dell'uomo più atteso. Radja Nainggolan debutta in campionato con la maglia nerazzurra e va subito in gol sbloccando una partita complicata per ...

Tris Inter - Bologna ko : L'Inter centra la prima vittoria stagionale battendo 3-0 al Dall'Ara il Bologna: a segno, nella ripresa, Nainggolan, 66',, al debutto in maglia nerazzurra, Candreva, 82', e Perisic, 85',. Senza Icardi ...

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : prima vittoria dei nerazzurri. Decide Nainggolan - Perisic scatenato : Arriva la prima vittoria in campionato per l’Inter che ha sconfitto il Bologna per 3-0. Dopo aver raccolto un punto in due partite, i nerazzurri erano obbligati al successo al Dall’Ara e così è stato: netta affermazione dei ragazzi di Luciano Spalletti che negli ultimi trenta minuti hanno davvero messo il turbo. A indirizzare la contesa è stato il gol di Nainggolan, alla prima uscita ufficiale con questa maglia: al 66′ Politano ...

L'Inter riparte da Bologna : 0-3 : L'Inter di Luciano Spalletti si rialza dopo le due uscite non esaltanti contro Sassuolo e Torino che hanno prodotto un solo punto. I nerazzurri hanno vinto di per 3-0 contro il Bologna di Filippo Inzaghi grazie alle reti di Radja Nainggolan, l'uomo più atteso nelle prime due giornate, di Candreva appena subentrato a Keita e di Perisic. Il belga ha sbloccato la partita in favore delL'Inter grazie ad un bel destro al 66' su assist di Politano, ...

Bologna-Inter 0-3 : Icardi out - ci pensa Nainggolan. Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Nainggolan spezza la noia in quel di Bologna - poi l’Inter dilaga : Spalletti può davvero sorridere? : Raja Nainggolan ha sbloccato la gara tra Bologna ed Inter, gara chiusa poi nel finale dalle reti di Candreva e Perisic L’Inter vince ma non convince ancora, prima ora di gioco troppo blanda. In casa del Bologna di Pippo Inzaghi, i nerazzurri l’hanno spuntata grazie ad un guizzo di Raja Nainggolan a metà secondo tempo, seguito dalle reti di Candreva e Perisic, ma il gioco interista ancora latita. Per Spalletti ci sarà molto da ...

Anticipo Serie A - Bologna-Inter 0-3 : 19.54 Arriva la prima vittoria dell'Inter che passa 3-0 a Bologna nell'Anticipo della terza giornata. Icardi prova,ma non ce la fa. Spalletti in attacco schiera Keita Balde.Gli emiliani si difendono con ordine, senza soffrire gli attacchi nerazzurri. Occasioni a inizio 1° tempo per Gagliardini (2') e Perisic (6') da una parte,Helander dall'altra (9').Nella ripresa l'Inter si sblocca:da Politano a Nainggolan che stoppa di sinistro e di destro ...

L’Inter dilaga ma contro il Bologna è un risultato bugiardo : la squadra di Spalletti ancora non convince - tre punti importanti solo per il morale [FOTO e VIDEO] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

Live Bologna-Inter 0-3 Perisic cala il tris con deviazione : L'inizio di campionato non è stato certo quello atteso dai tifosi dell'Inter, che sognavano sin da subito di essere protagonisti nelle zone alte. Un solo punto invece conquistato nelle...

Bologna-Inter 0-1 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Bologna-Inter, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA/ Bologna Inter (risultato live 0-1) streaming video e tv : la sblocca Nainggolan! : DIRETTA Bologna Inter, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Dall'Ara si affrontano due squadre che non hanno iniziato bene la Serie A(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Gol Nainggolan - ci pensa il belga a sbloccare Bologna-Inter [VIDEO] : Bologna-Inter, Nainggolan ha sbloccato la gara del Dall’Ara al minuto 66 di gioco con un destro preciso e secco Bologna-Inter si trova sul punteggio di 0-1, grazie alla rete di Nainggolan al 66′ minuto di gioco al Dall’Ara. Il centrocampista ex Roma, si è inserito al meglio dopo un’azione insistita di Politano. Controllo e tiro al volo, una giocata rapidissima che ha sorpreso Skorupski dal centro dell’area di ...

Pagelle/ Bologna Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:07:00 GMT)