Bologna | Bigon | ' Siamo in rodaggio | oggi test importante'

Bologna - altro che Europa : con Bigon e Saputo rischi di tornare in Serie B! : Il campionato del Bologna è cominciato nel peggiore dei modi: una sconfitta in casa nel derby emiliano con la Spal. Una sfida che, come annunciato dal tecnico dei rossoblù Inzaghi nella conferenza di vigilia, rappresentava già una sorta di scontro salvezza. Un gran gol di Jasmin Kurtic ha permesso ai biancoazzurri di conquistare tre punti preziosi e di fare festa al Dall’Ara. Il nuovo Bologna di Pippo Inzaghi è apparso piatto, lento ...

Bologna - accelerata per la difesa : Inzaghi e Bigon hanno individuato l’uomo giusto : Bologna, Filippo Inzaghi ha avanzato delle richieste precise al ds bolognese Bigon in merito al centrale da aggiungere alla rosa Bologna, Filippo Inzaghi ed il fido ds Bigon, hanno scelto il difensore sul quale puntare sul mercato. Si tratta del calciatore del Napoli Lorenzo Tonelli, un centrale capace anche di impostare il gioco da dietro, come richiesto da mister Inzaghi. Dunque adesso la palla passa a Bigon, che con i partenopei ha un ...

Bologna - mister Inzaghi ha “segnalato” un colpo a Bigon : Bologna pronto ad accrescere il proprio contingente a centrocampo, Pippo Inzaghi ha segnalato un nome low cost Il Bologna è vigile sul mercato. Il tecnico emiliano Pippo Inzaghi, vorrebbe un uomo d’esperienza a centrocampo e sta seguendo con attenzione le vicende legate al regista del Milan Riccardo Montolivo. Quest’ultimo non è stato convocato per la tournèe americana dei rossoneri ed è in procinto di svincolarsi dal club. Da ...

Bologna - doppio colpo per le fasce? Bigon attivissimo : le ultime novità : Bologna vicino a completare l’acquisto del sostituto di Masina, ma non solo, gli esterni in arrivo potrebbero essere ben due Federico Mattiello è ad un passo dal Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni, svelate da Sportmediaset, il terzino che nella passata stagione ha giocato alla Spal, è in procinto di firmare un nuovo contratto col club felsineo. Quello di Mattiello potrebbe però non essere l’unico colpo in fascia per il ...