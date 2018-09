Bengalese stupra moglie | arrestati due fratelli dopo 8 anni di maltrattamenti

ilgiornale

(Di sabato 1 settembre 2018) Era stata addirittura costretta dal cognato ad un rapporto sessuale non consensuale. Nel 2016. Maandavano avanti già da sei. Una donna di 36dal 2010 subiva le angherie del marito, anche davanti alle tre figlie minorenni. Botte, ma anche violenza verbale. Poi la donna ha deciso di sporgere la denuncia che ha dato il via alle indagini dei carabinieri.Gli accertamenti hanno portato i militari della stazione di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ad eseguire un"ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Nola su richiesta della locale Procura a carico di dueoriginari del Bangladesh e ora residenti nella cittadina del vesuviano. Si tratta del marito e del cognato della donna, di 40 e 39, accusati diin famiglia, il primo, e di violenza sessuale, il secondo. Glisono stati tradotti nella carcere di Poggioreale, ...