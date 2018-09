: Becciu: stupro è crimine contro umanità - TelevideoRai101 : Becciu: stupro è crimine contro umanità - Ecate31 : RT @globalistIT: Parole importanti in un mondo dove c'è ancora chi pensa che le donne 'se la vadano a cercare' - saleelucetv : Beatificazione Kolesarova. Card. Becciu: lo stupro è crimine contro l’umanità - Vatican News -

"Quante bambine e donne continuano ad essere oggetto di violenza! Addirittura loè considerato arma da guerra, (...) senza essere riconosciuto comel'". Così il cardinale Angelo, prefetto per le Cause dei santi, in Slovacchia per la beatificazione di Anna Kolesarova. "Quante violenze si perpetrano ancora sulle donne anche in questa nostra civile Europa,dove il femminicidio continua a prosperare e il corpo della donna è spesso oggetto di commercio indegno della persona umana!", ha aggiunto.(Di sabato 1 settembre 2018)