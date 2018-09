Beach Volley – Finali Scudetto | i risultati della seconda giornata

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. Quante sorprese nel torneo femminile! Favoriti ok tra gli uomini : Quante sorprese nel torneo femminile nella seconda giornata di sfide alla Finale del Campionato Italiano in programma a Catania. Le super favorite Menegatti/Orsi Toth hanno iniziato malissimo la loro giornata perdendo la sfida più attesa contro le numero due azzurre, Zuccarelli/Traballi, uscite dal tabellone vincenti a loro volta in semiFinale. Entrambe le coppie della Nazionale sono ancora in gioco nel torneo femminile è paradossalmente ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Finale Catania. E’ già “supersfida azzurra” oggi sulla sabbia siciliana : Una prima giornata zeppa di sfide e di verdetti più o meno annunciati alla Finale del Campionato Italia di Catania ma da oggi si fa sul serio con le sfide che porteranno dritte alle semifinali ed è un sabato ricco di incontri imprevedibili quello in programma sulla sabbia siciliana, che inizierà con la super sfida tra le due coppie della Nazionale italiana, Menegatti/Orsi Toth e Zuccarelli/Traballi che si troveranno di fronte nella partite che ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Catania. Infortunio per Daniele Lupo : i numeri uno rinunciano : Niente finale del Campionato Italiano per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, a conclusione di una stagione che non sarà certo ricordata come fortunata dalla coppia azzurra più forte a livello maschile. Pochi minuti fa in un post su Instagram il vice campione olimpico ha annunciato il suo forfait al torneo più importante del circuito tricolore in programma da domani a domenica sulla sabbia di Catania per un non meglio precisato intoppo fisico. ...

Beach Volley – Campionato Italiano : in scena le finali scudetto : A Catania andranno in scena questo weekend le finali scudetto del Campionato Italiano di Beach Volley Gran finale in vista per il Campionato Italiano assoluto di Beach Volley: da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre alle Capannine di Catania si disputerà l’edizione 2018 delle finali scudetto, che assegneranno i titoli nazionali maschile e femminile. L’ormai tradizionale appuntamento nella città etnea, che ospita per la ...

Beach Volley - Finale Campionato Italiano 2018 Catania. Tutti assieme appassionatamente : tornano le star azzurre sulla sabbia siciliana : Paolo Nicolai e Daniele Lupo, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth: ci sono Tutti i protagonisti della stagione internazionale al via della Finale del Campionato Italiano di Catania in programma da venerdì a domenica sulla sabbia siciliana che ospiterà tutte le coppie azzurre che hanno conquistato nella stagione appena conclusa del World Tour almeno una volta il podio: in campo maschile Abbiati/Andreatta, terzi ...

Beach volley. Il 2018 in chiaroscuro degli azzurri ma il sogno di avere almeno tre coppie anche a Tokyo continua : Era iniziato sotto i migliori auspici in campo maschile il 2018 del Beach volley italiano e, piano piano, la stagione si è tinta quasi più di rosa che di azzurro. La stagione era iniziata con Lupo/Nicolai prima coppia italiana numero uno della classifica mondiale dopo lo splendido secondo posto di Fort Lauderdale, con Alex Ranghieri e Marco Caminati super competitivi ad altissimi livelli ma la sfortuna ci ha messo lo zampino togliendo di mezzo ...

Strongoli : divertimento sul campo di Beach volley : Una settimana di agonismo e divertimento per gli amanti del volley e dello sport all'aria aperta. La squadra vincitrice aveva tra gli iscritti Mattia Benincasa, Alfonso Dattolo, Salvatore Podella e ...

Beach Volley – Coppa Italia : trionfo di Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti : Beach Volley Campionato Italiano: Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti vincono la Coppa Italia Andrea Abbiati-Tiziano Andreatta e Giulia Toti-Jessica Allegretti sono le coppie vincitrici della terza edizione della Coppa Italia di Beach Volley: la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto ha vissuto il suo ultimo atto oggi a Caorle (Venezia) con due spettacolari finali, a conclusione di una lunga tre giorni di gare che ha visto disputare ...

Beach Volley - World Tour 2018/19 Siofok. Di Francia e Slovenia il primo sigillo della nuova stagione : Siamo appena a due terzi di 2018 ma per il Beach volley siamo già nel 2019 e quindi nella finestra di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. La nuova annata è iniziata in periferia, a Siofok, cittadina turistica dell’Ungheria che lo scorso anno ospitò un satellite Cev e quest’anno per la prima volta è stata teatro di un torneo 1 Stella del World Tour. Slovenia in campo femminile e Francia in campo maschile sono le prime nazioni a ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 - Caorle. Le “prime volte” di J. Allegretti/Toti e Abbiati/Andreatta che alzano la Coppa : Hanno saputo aspettare fino al 26 agosto per vincere il loro primo titolo del circuito tricolore ma si sono fatti trovare con la forma giusta al momento giusto Jessica Allegretti e Giulia Toti in campo femminile e Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta in campo maschile. Sono loro i trionfatori della Coppa Italia di Beach volley, assegnata oggi a Caorle. Nella loro migliore stagione a livello internazionale Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ...