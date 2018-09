Bayern tutto facile - Wolfsburg non molla : ANSA, - ROMA, 1 SET - tutto facile per il Bayern Monaco che, sul campo dello Stoccarda, cala il tris nella 2/a giornata della Bundesliga e conquista, 2-0, il secondo successo in altrettante partite. ...

Incredibile Bayern Monaco : stadio tutto esaurito per l’intera stagione : Al Bayern Monaco il supporto dei propri tifosi non mancherà di certo nella prossima stagione, tutti i biglietti disponibili sono stati venduti Il Bayern Monaco avrà pieno supporto in tutte le sue partite della prossima stagione nella Bundesliga tedesca, come annunciato oggi dalla squadra bavarese. A sette settimane dall’inizio della nuova stagione, i biglietti per le 17 partite casalinghe dei campioni di Germania in carica sono ...