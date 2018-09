Basket | prima uscita per l’Italia di Meo Sacchetti in uno scrimmage senza punteggio

Basket femminile : vittoria per l’Italia nella prima delle due amichevoli contro l’Israele - 53-43 : L’ItalBasket femminile torna a vincere riscattando parzialmente il doppio ko rimediato contro la Francia. Al PalaMariotti di La Spezia le ragazze di coach Marco Crespi sconfiggono la nazionale israeliana 53-43 al termine di un incontro amichevole tra alti e bassi, con scarse percentuali di realizzazione (ad eccezione del primo quarto e degli ultimi minuti di gioco). Due ragazze in doppia cifra nelle fila dell’Italia, Francesca Dotto ...

Basket - CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 - battuta la Rep. Ceca : prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo! : Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top ...

Basket - incredibile ma vero : Royce White rompe con Torino ancor prima di arrivare… : Royce White a Torino non ci giocherà probabilmente mai, rottura tra l’Auxilium ed il cestista americano che sta facendo ammattire la dirigenza torinese Royce White a Torino non arriverà probabilmente mai. Un comunicato dell’Auxilium annuncia la rottura totale col cestista, una situazione davvero paradossale. White sembra non voler rispettare i dettami della società dopo la firma del contratto e non si è presentato ancora in ...

Basket – Italia ko ad Anglet : Francia troppo forte nella prima amichevole per le azzurre : Anglet, Francia-Italia 74-43: 19 punti per Caterina Dotto. Domani si replica alle 19.00, martedì il trasferimento a La Spezia La Nazionale Femminile è stata sconfitta ad Anglet dalla Francia (74-43) nella prima delle due amichevoli che le azzurre giocano in questi giorni con le transalpine. Si replica domani, stesso parquet e stesso orario (19.00), contro le vice-campionesse d’Europa. Per la squadra di Marco Crespi la miglior marcatrice è ...

Basket femminile - Europei Under 18 2018 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Svezia : prima vittoria per l’Italia agli Europei U18 di Basket femminile che si stanno giocando al PalaCarnera di Udine. Le azzurre, dopo la sconfitta patita all’esordio contro la Croazia, oggi hanno demolito la Svezia per 62-50 e domani sera (ore 21.00) giocheranno l’ultima partita della fase a gironi contro il Belgio (questa fase serve solo per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta che inizierà con gli ottavi di ...

Basket - la prima volta della Benedetto - dall'oratorio all'A-2 : Oltre a tutto ciò, si tratta di una delle rare città italiane dove il calcio è uno sport minore e la pallacanestro una religione. La metafora stavolta va presa alla lettera: la Benedetto in questione ...

Molinari S.p.A. : prima conferma del Basket Pool 2018/2019 col marchio Buonristoro : ... al momento della stipula dell'accordo: "Sono molte le motivazioni che ci spingono a sostenere la Pallacanestro Reggiana: prima fra tutte la passione per questo sport, la condivisione dell'impegno ...

Basket - Europei U20 2018 : buona la prima dell’Italia contro la Svezia - finisce 85-71 per gli azzurrini : Esordio vincente agli Europei Under 20 per la nazionale italiana di Basket a Chemnitz (Germania). I dodici di Eugenio Dalmasson conquistano un agevole successo per 85-71 contro la Svezia, guidati dalla straordinaria prestazione Alessandro Lever che mette a segno 27 punti. L’unico momento di deconcentrazione degli azzurrini avviene tra il sesto e l’ottavo minuto del primo periodo, quando la nazionale scandinava annulla il gap di sei ...

DomoBasket - arriva la prima conferma : Tommei ancora con i domesi : 'Esprimiamo grande soddisfazione per l'accordo raggiunto con Andrea Tommei - dicono dalla societa -; era gia nei programmi, ma le cose nello sport non sono mai certe se non volute da entrambe le ...

Basket femminile - Europei U20 2018 : l’Italia non fa sconti e mette in riga anche la Svezia. Le azzurre chiudono la prima fase a punteggio pieno : Niente sconti. L’Italia batte anche la Svezia e chiude la prima fase dell’Europeo Under 20 a punteggio pieno. Le azzurre erano già certe di chiudere al primo posto il gruppo B ma hanno comunque battuto nettamente le scandinave per 66-45. La Svezia, ultima nel raggruppamento ma comunque qualificata (la prima fase non è stata eliminatoria ma è servita solo a definire il tabellone degli ottavi di finale), ci ha provato, ma non aveva le ...

Basket - Summer League Nba : Ayton : buona la prima - Bamba e Sexton convincono : Notte di debutti alla Summer League di Las Vegas. Positivi quelli di DeAndre Ayton, Mo Bamba e Collin Sexton, da rimandare, non per motivi di merito ma burocratici, quello di Luka Doncic e dell'...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : un’Italia generosa si arrende alla Croazia. Prima sconfitta per gli azzurri : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. A Trieste ha vinto la Croazia, 78-72. Una sconfitta che non sposta la classifica degli azzurri, che rimangono al comando del gruppo D ad una partita dal termine (domenica alle 18 a Groningen contro l’Olanda) e con in tasca già da mesi il biglietto per la seconda fase, ma che il suo valore ce l’ha. Perché i risultati accumulati continueranno a valere anche in ...