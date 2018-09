Banche | Abi | validi solo assegni digitalizzati Le 4 cose da sapere

Banche - l'ABI mette online la sesta pillola informativa sui mutui casa : Teleborsa, - Prosegue la campagna informativa del l'ABI , associazione che rappresenta le Banche operanti in Italia, per accrescere la consapevolezza finanziaria delle famiglie . È online la sesta "...

Banche : ABI - crescita Italia +1 - 3% l'anno fra 2018 e 2020 : ... costruito come di consueto insieme agli Uffici studi delle principali Banche operanti in Italia , conferma la prosecuzione del trend di ripresa della nostra economia nel Rapporto di previsione AFO ...

Banche vittime e non carnefici. L'Abi contro il clima giacobino : "Maggior peso delle crisi sostenuto da noi" : Prima assemblea Abi dopo la furia della commissione Banche e una campagna elettorale infuocata dal dramma dei risparmiatori traditi. Il presidente dell'Associazione, Antonio Patuelli, (rieletto all'unanimità per il prossimo biennio) conferma il suo "fiuto" politico, quando dal podio evoca "il clima spesso giacobino " provocato dalle crisi bancarie. La sua, più che una trincea, è una requisitoria d'accusa. Il sistema italiano ...

Banche - Patuelli : 'Italia scelga Europa o rischio Argentina'. Visco : 'Oggi siamo più vulnerabili' : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani. In questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

Banche - PATUELLI (ABI)/ Italia - più partecipazione Ue o rischia di finire come l’Argentina : BANCHE, PATUELLI (ABI) parla dei rischi che l'Italia corre e segnala la necessità per il nostro Paese di impegnarsi di più in Europa per non finire come l'Argentina.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:28:00 GMT)