AUTOSTRADE Stato | privato | non profit | attenti alla trappola delle soluzioni semplici

AUTOSTRADE/ Né Stato gestore né privato concessionario - ora tocca al non profit : Il governo ha avviato l'iter per revocare la concessione ad AUTOSTRADE, intendendo tornare al modello dello Stato gestore. Ma c'è un'altra strada.

Con AUTOSTRADE il contratto è stato preparato dal governo o dal Madoff dei Parioli? : Gianfranco Lande, detto il Madoff dei Parioli, ha fregato un sacco di gente. Broker di provata esperienza ha fatto evaporare circa 300 milioni di euro. Prometteva a una clientela affezionata e selezionata dal 6 al 20 per cento di interessi sui conti aperti presso la sua società. Lo stato italiano, nella convenzione con Autostrade, si è posto nel mezzo: ha garantito all’investitore (sic!) una remunerazione fissa mai al di sotto del 10 per cento ...

Ponte Morandi - Di Maio “fuori prenditori dallo Stato”/ M5s vs AUTOSTRADE “Benetton dia nomi di chi finanziano” : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:35:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - Danilo Toninelli : “AUTOSTRADE metterà i soldi e lo Stato ricostruirà l’opera” : "Autostrade i soldi li mette, ma lo ricostruiamo noi il ponte. Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori. Sugli immani danni morali e civili è normale che debba mettere i soldi, ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini", ha dichiarato questa mattina il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando della ricostruzione del ponte ...

Genova - il cda di AUTOSTRADE dirà di no all'intervento dello Stato : «Tocca a noi rifare il viadotto» : ROMA Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia, Aspi, sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla ...

Ponte Genova - botta e risposta Toti-governo : “AUTOSTRADE deve pagare”. Di Maio : “Tocca allo Stato” : Il vicepremier sostiene che a ricostruire il Ponte Morandi dovrebbe un'azienda di Stato, pronta la risposta del Governatore della Liguria: "La concessionaria è ancora Autostrade, tocca a lei pagare e presentare un piano"Continua a leggere

AUTOSTRADE pubblica la convenzione con lo Stato. Oggi Toninelli riferisce alle Camere : La mossa di Atlantia, che anticipa la relazione del ministro sul crollo del ponte, per 'rispondere alle polemiche che dominano il dibattito pubblico', e dopo l'avvio dell'iter per la revoca della ...

Di Maio non si fida di AUTOSTRADE : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...